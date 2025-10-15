올해 1~9월 단일 트림 기준 수입 코팩트 SUV 판매 1위 판매 가격 5190만원부터…5년 또는 10만㎞ 보증 15년 무상 무선 업데이트(OTA) 제공

[헤럴드경제=서재근 기자] 볼보자동차코리아가 다크 테마 추가로 선택의 폭을 넓힌 2026년식 XC40을 공식 출시한다고 15일 밝혔다.

XC40은 지난 2017년 글로벌 시장에 출시된 이후, 유럽 시장에서 2020년부터 4년 연속 프리미엄 콤팩트 SUV(스포츠유틸리티차량) 판매 1위에 오른 바 있는 글로벌 베스트셀링 모델이다. 국내에서도 2025년 1월부터 9월까지 총 1932대를 판매, 단일 트림 기준 전체 수입 컴팩트 SUV 판매량 1위를 기록했다.

이번 2026년식 XC40은 최상위 울트라 트림에서 기존 브라이트 외에 새롭게 다크 외관 테마를 선택할 수 있게 한 것이 특징이다.

2026년식 XC40의 외관 컬러는 신규 색상인 오로라 실버가 추가돼 총 여섯 가지 색상(클라우드 블루, 크리스탈 화이트, 오닉스 블랙, 데님 블루, 베이퍼 그레이, 오로라 실버) 중 선택할 수 있으며, 최상위 트림인 울트라 트림에서는 브라이트 또는 다크 두 가지 테마를 선택할 수 있다.

다크 테마의 경우 기존 크롬 디테일이 적용된 부분을 블랙 하이글로시로 마감해 보다 역동적이고 현대적인 고급스러운 이미지를 자아낸다. 여기에 다크 테마에만 적용되는 20인치 5-더블 스포크 블랙 다이아몬드 컷 휠은 XC40의 역동적이고 스타일리시한 이미지를 강조한다.

실내는 운전자가 운전에만 집중할 수 있도록 내부 공간을 개인 서재를 사용하는 듯한 느낌이 들도록 설계했으며 도어와 센터 콘솔, 앞 좌석 시트 아래 등 다양한 수납공간을 마련해 실용성을 극대화했다. 여기에 울트라 트림 기준 드리프트 우드, 하만카돈 프리미엄 사운드 시스템, 스웨덴 오레포스 크리스탈 기어노브, 어드밴스드 공기 청정 시스템 등 스웨디시 프리미엄을 경험할 수 있는 최고급 편의사양도 기본으로 제공한다.

2026년식 XC40에도 티맵 모빌리티와 개발한 커넥티비티와 함께 볼보의 차세대 사용자 경험인 ‘Volvo Car UX’가 적용된다. 퀄컴의 차세대 스냅드래곤 콕핏 플랫폼을 기반으로 빠른 응답성을 갖췄으며, 9인치 터치스크린 센터 디스플레이와 12.3인치 운전자 디스플레이는 상황에 따라 운전자에게 필요한 정보를 직관적으로 표시해 준다.

여기에 ▷티맵 오토 ▷자동차 전용 AI 플랫폼, 누구 오토 ▷다양한 써드파티 앱을 지원하는 티맵 스토어와 함께 네이버의 차량용 웨일 브라우저도 탑재된다.

2026년식 XC40은 최고 출력 197마력의 48V 마일드 하이브리드(B4, MHEV)로 출시된다. 국내 판매 가격은 ▷B4 AWD 플러스 브라이트 5190만원 ▷B4 AWD 울트라 브라이트 5490만원 ▷B4 AWD 울트라 다크 5520만원으로 책정됐으며 본격적인 차량 출고는 10월 중 순차적으로 진행된다.

여기에 ▷업계 최고 수준의 5년 또는 10만㎞ 일반 부품 보증 및 소모품 교환 서비스 ▷8년/16만㎞ 고전압 배터리 보증 ▷15년 무상 무선 업데이트(OTA) 지원 ▷디지털 서비스 패키지 5년 이용권 등 다양한 혜택도 기본으로 제공한다.

이윤모 볼보자동차코리아 대표는 “XC40은 글로벌뿐만 아니라 국내 시장에서도 인정받으며 프리미엄 컴팩트 SUV의 기준이 된 베스트셀링 모델”이라며 “2026년식 XC40은 가장 완벽한 형태의 상품성을 갖춘 것과 동시에 다크 테마를 추가함으로써 다양한 고객들의 수요를 충족시킬 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.