- 충남도 대표 문화자원 후보 선정…31일까지 온라인 투표 진행

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도 내 대표적인 문화자원들이 ‘제2기 로컬100’ 후보에 이름을 올렸다.

도는 문화체육관광부와 지역문화진흥원이 주관하는 로컬100에 지역 문화자원 12건이 선정됐다고 15일 밝혔다.

로컬100은 지역의 대표 문화자원을 발굴하고 매력적인 지역 문화를 전국적으로 홍보키 위한 문화 브랜드 사업으로, 지난 2023년 제1기 로컬100에는 도내에서 ▷서산해미읍성축제 ▷계룡 사계고택 ▷문당환경농업마을 등 3건이 선정된 바 있다.

이번 제2기 후보에는 ▷계룡군문화축제 ▷광천토굴새우젓·광천조미김대축제 ▷논산딸기축제 ▷백제문화제 ▷보령머드축제 ▷부여서동연꽃축제 ▷서산해미읍성축제 ▷아산성웅이순신축제 ▷천안흥타령춤축제 ▷계룡 사계고택 ▷공주 제민천 ▷문당환경농업마을이 꼽혔다.

이번 제2기 로컬100 최종 선정은 국민 참여 온라인 투표 결과를 반영해 결정되며, 올해 말 발표될 예정이다.

투표는 오는 31일까지 지역문화진흥원 누리집에서 참여할 수 있다.

도 관계자는 “우리 도는 유서 깊은 역사와 다채로운 지역문화가 공존하는 곳으로, 이번 로컬100 선정은 우리 도의 문화적 품격을 전국에 알릴 좋은 기회가 될 것”이라며 “충남의 매력적인 문화자원이 최대한 많이 선정돼 대한민국을 넘어 세계가 주목하는 문화 브랜드로 자리매김할 수 있도록 도민 여러분의 적극적인 참여를 부탁드린다”고 말했다.