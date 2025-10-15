월마트, 오픈AI와 파트너십 발표…“챗봇과 대화하고 구매하면 된다” 성인 이용자 대상 성인물 콘텐츠도 허용 올트먼 “정신건강 문제 없는 이용자에겐 챗GPT 재미없어져”

[헤럴드경제=김영철 기자] 오픈AI가 인공지능(AI) 챗봇 챗GPT에서 월마트 상품을 곧바로 구매할 수 있도록한데 이어 성인 이용자를 대상으로 성적인 대화나 성인용 콘텐츠를 곧 허용하겠다고 밝히면서 를 이용해 사업 영역을 본격 넓히고 있다.

14일(현지시간) 월마트는 오픈AI와의 파트너십을 통해 자사 고객이 챗GPT 플랫폼 내에서 직접 월마트 상품 구매를 완료할 수 있게 된다고 밝혔다. 향후 소비자들은 챗GPT에서 ‘즉시 결제’(Instant Checkout) 기능을 이용해 원하는 월마트 상품을 구매할 수 있게 된다고 월마트 측은 설명했다.

월마트 측은 “식사 계획, 가정 필수품 재고 보충, 새로운 상품 찾기 등 어떤 상황에서도 고객은 그저 (챗봇과) 대화하고 구매하기만 하면 되며, 나머지는 월마트가 처리한다”고 부연했다.

더그 맥밀런 월마트 회장 겸 최고경영자(CEO)는 “수년간 전자상거래 쇼핑 경험은 검색창과 긴 상품 목록으로 구성돼 왔다”며 “이제 그 모습이 바뀌어 멀티미디어 기반의 개인화되고 맥락을 이해하는 AI 경험이 다가오고 있다”고 말했다.

다만 월마트는 언제부터 이 기능을 실제로 이용할 수 있는지는 밝히지 않았다.

앞서 오픈AI는 지난달 말 챗GPT 내 ‘즉시 결제’ 기능을 처음 발표했으며, 이 기능이 우선 미국 전자상거래 플랫폼 엣시(Etsy)와 캐나다 기반 전자상거래 플랫폼 쇼피파이(Shopify)의 단일 상품을 대상으로 실행된다고 밝힌 바 있다.

월마트는 이번 협업에 관한 구체적인 계약 조건을 밝히지 않았지만, ‘즉시 결제’ 기능은 오픈AI가 완료된 거래에 대해 수수료를 받는 형태로 운영돼 회사의 새로운 수익원이 될 전망이다.

오픈AI는 향후 챗GPT 장바구니에 여러 개의 상품을 담고 한 번에 결제할 수 있는 기능을 추가하고 이런 쇼핑 기능을 미국 이외 지역으로 확대할 계획이다.

올트먼 “성인 이용자에겐 챗GPT서 성인물까지 허용”

오픈AI는18세 미만 전용 ‘자녀 보호 챗GPT’를 내놓는데 이어 성인 이용자를 대상으로 성인용 콘텐츠를 곧 허용하겠다는 방침이다.

샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 14일(현지시간) 엑스(X·옛 트위터)에 챗GPT의 새로운 버전을 출시하겠다고 밝히며, 성인 이용자에게 허용되는 콘텐츠의 범위를 한층 더 확대하겠다고 적었다.

그는 “당신이 만약 챗GPT가 사람처럼 더 자연스럽게 대화하길 원하거나 친구처럼 말해주길 원한다면, 그렇게 할 수 있도록 할 것”이라며 “12월에는 연령 제한 기능을 더 완전히 도입하면서 ‘성인 이용자는 성인답게 대하자’는 원칙에 따라, (연령이) 인증된 성인에게는 성애 콘텐츠(erotica) 같은 훨씬 더 많은 것을 허용할 것”이라고 밝혔다.

올트먼 CEO는 방침이 변화한 이유에 대해 “우리는 정신건강 문제를 신중히 다루기 위해 챗GPT를 상당히 제한적으로 만들었는데, 정신건강 문제가 없는 많은 이용자에게는 챗봇이 덜 유용하고 덜 재미있게 느껴지게 했다는 점을 깨달았다”고 설명했다.

그러면서 “이제 우리는 심각한 정신건강 문제는 어느 정도 경감할 수 있게 됐고 새로운 도구들을 갖추게 돼 대부분의 경우에서는 이러한 제한을 안전하게 완화할 수 있게 됐다”고 덧붙였다.

앞서 오픈AI는 18세 미만 전용 ‘자녀 보호 챗GPT’를 출시할 것을 지난달 밝힌 바 있다. 미성년자가 접속하면 자동으로 전용 환경으로 안내되며, 선정적이거나 폭력적인 콘텐츠는 차단된다. 위기 상황에서는 법 집행 기관이 개입할 수도 있다. 이 같은 조치는 미국 연방거래위원회(FTC)가 오픈AI를 포함한 기술 기업들을 대상으로 AI 챗봇이 청소년에게 미칠 잠재적 악영향을 조사하기 시작한 이후 나왔다.