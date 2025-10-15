이케아, 세스코 등 기업 참여, 면접부터 채용까지 원스톱 연결…오는 27일까지 구직자 사전 신청 접수...일자리 상담과 퍼스널컬러, 이력서 컨설팅 등 부대행사도 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]강동구(이수희 구청장)는 오는 10월 30일 강동구민회관에서 구직자와 지역 기업 간 채용 연계를 위한 ‘일자리 매칭데이’를 개최한다.

이날 행사에는 고덕비즈밸리에 위치한 이케아코리아(유)와 첨단업무단지 내의 ㈜세스코를 비롯해 매일콜택시(주), 시립강동실버케어센터가 참여한다. 기업들은 매장 관리, 방역방제, 요양보호사, 운전 분야 등에 대해 구직자와 현장 면접을 거친 후 총 40명의 채용을 검토할 예정이다.

참여를 희망하는 구직자는 10월 27일까지 강동구청 누리집 또는 네이버폼을 통해 온라인으로 신청하거나, 강동구청 일자리정책과에 전화로 접수하면 된다. 사전 신청을 놓친 경우에도 행사 당일 이력서와 신분증을 지참하면 현장 등록이 가능하다.

행사장에는 일자리 상담 부스는 물론, 유관기관과의 협력으로 국민취업지원제도, 어르신 및 여성 맞춤형 취업 정보를 제공하는 부스도 운영돼 구직자에게 알찬 취업 정보를 제공한다.

이외에도, 퍼스널 컬러 진단과 이력서 컨설팅을 받아볼 수 있는 부대행사도 운영되어 주민 누구나 참여할 수 있는 자리가 마련된다.

기업별 채용 분야 등 ‘일자리 매칭데이’와 관련한 자세한 사항은 강동구청 누리집(홈페이지) ‘강동소식’ 게시판에서 확인하거나 강동구청 일자리정책과에 문의하면 된다.