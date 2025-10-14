[헤럴드경제=김보영 기자] 제주도의 한 유명 테마파크에서 360도 회전하는 하늘 그네를 타던 남성이 구조물에 중요 부위를 찔리는 사고를 당한 사실이 알려졌다.

13일 JTBC ‘사건반장’에 따르면 지난 8월 8일 제주도 소재 테마파크에서 A씨가 360도 회전형 하늘 그네를 타던 중 회음부를 다치는 사고가 발생했다.

A씨는 다른 곳에서도 이용한 적 있는 놀이기구라 안심하고 탑승했으나, 5바퀴가량 돌던 중 다리에 힘이 풀리면서 좌석에 주저앉는 순간, 그네 구조물 일부가 중요 부위를 찔렀다.

해당 구조물은 발을 고정하는 잠금장치로, 일부가 밖으로 튀어나와 있었던 것으로 전해졌다.

A씨는 “밑으로 무언가 흘러 소변인 줄 알았는데 피였다”며 “좌석 위에 저렇게 구조물이 튀어나온 건 처음 봤다”고 당시 상황을 전했다.

사고 직후 회색 바지가 피로 물들었고, 병원 진료 결과 회음부 안쪽이 약 3㎝ 찢어지는 상처를 입은 것으로 확인됐다.

사고 한 달이 지난 현재도 치료를 받고 있는 A씨는 “아직 제대로 걷기 어렵고, 배변 시 통증이 남아 있다”며 고통을 호소했다.

이 소식이 알려지자 누리꾼들은 “시설 관리가 너무 허술하다”, “관광지라면 사전 점검을 철저히 했어야 한다”, “기계 설계 자체가 위험하다” 등의 반응을 보였다.