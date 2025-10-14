[헤럴드경제=민성기 기자] 최혁진 무소속 의원이 국정감사장에서 조희대 대법원장과 도요토미 히데요시와의 합성사진을 꺼내 들어 정치권 안팎에서 비판이 제기되고 있는 가운데, 이준석 개혁신당 대표는 “히데요시를 닮은 건 조 대법원장이 아닌 더불어민주당과 이재명 대통령”이라고 비난했다.

이 대표는 14일 자신의 소셜미디어에 올린 글을 통해 “히데요시와 조 대법원장은 닮은 점이 없다”며 이 같이 밝혔다.

그는 “히데요시는 하급 무사 출신으로 끝없이 신분 상승에 집착했고, 권력 정점에 오른 뒤에도 측근 중심의 인사를 일삼으며 누구도 믿지 못한 히스테릭한 인물이었다. 가진 것에 만족하지 못하며 천하인을 자처하고 침략까지 일삼았던 사람”이라며 “그런 인물과 닮은 사람은 다른 곳에 있다”고 했다.

이 대표는 “더 많은 권력을 추구하고, 자신을 따르지 않는 사람은 모두 의심하는 민주당과 이재명 대통령 태도는 도요토미 히데요시가 꿈꾸던 ‘천하인’의 욕망과 닮았다”며 “행정부와 입법부를 장악했으니 사법부까지 손에 넣겠다는 생각이야말로, 천하인이 되고자 했던 도요토미의 덜떨어진 꿈과 다르지 않다”고 지적했다.

그러면서 이 대표는 “임진왜란에서 배워야 할 교훈은 ‘조요토미 희대요시’ 같은 조잡한 언어유희가 아니라 천하인의 꿈이 얼마나 허망한 것이었는지를 깨닫는 것, 우리 정치가 배워야 할 자세는 조롱이 아닌 성찰, 모욕이 아닌 역사적 교훈이다”고 주장했다.