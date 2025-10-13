[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 트와이스가 세계 팝스타들이 출동하는 패션계 빅이벤트 ‘빅토리아 시크릿’ 패션쇼에 선다. K-팝 걸그룹 최초다

소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면 트와이스는 오는 15일(현지시간 기준) 뉴욕에서 진행되는 ‘빅토리아 시크릿 패션쇼 2025’(Victoria’s Secret Fashion Show 2025)에서 퍼포머로 무대를 펼친다.

‘빅토리아 시크릿 패션쇼’는 1990년대 미국에서 시작된 글로벌 패션 행사다. 세계적인 슈퍼모델이 ‘엔젤스’로 활약하며 하나의 패션 장르를 구축한 상징적인 쇼이자 음악 퍼포먼스와 패션을 결합한 형식으로 전 세계의 주목을 받고 있다.

이번 패션쇼에는 트와이스와 더불어 미시 엘리엇(Missy Elliott), 매디슨 비어(Madison Beer), 캐롤 G(Karol G) 등 유명 여성 아티스트들이 퍼포머로 이름을 올렸다.

올해로 데뷔 10주년을 맞이한 트와이스는 지난 10일에는 스페셜 앨범 ‘텐: 더 스토리 고스 온(TEN: The Story Goes On)’을 발매, 타이틀곡 ‘미 플러스 유(ME+YOU)를 통해 팬들과 소통하고 있다. 현재 여섯 번째 월드투어 ‘’디스 이즈 포(THIS IS FOR>)’도 진행 중이다. 오는 18일에는 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 공식 팬미팅 ‘러브 유니버스(10VE UNIVERSE)’를 연다.