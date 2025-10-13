강경 일변도서 돌연 유화 제스처…인플레·시장불안 의식 보복 관세 자제하며 시장 달래기…‘정치적 출구전략’ 관측 “중국 해하려는 게 아니라 도우려는 것” 발언에 시장 반색 APEC 회담 앞두고 기류 변화 주목

[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 강경 일변도에서 돌연 긴장의 톤을 낮추며 중국에 ‘조건부 화해 메시지’를 보냈다.

최근 미·중 무역갈등이 재점화한 가운데, 트럼프 대통령과 JD 밴스 부통령이 협상 가능성을 시사하면서 양국 관계가 ‘벼랑 끝’에서 일단 숨 고르기에 들어갔다는 분석이 나온다.

트럼프 행정부는 중국의 새로운 수출 통제 조치를 “협상의 중대한 장애물”이라고 비판하면서도, “협상 여지를 완전히 닫지 않겠다”는 유화적 입장을 함께 내놨다.

12일(현지시간) 블룸버그통신은 이를 두고 “시장 불안을 진정시키기 위한 정치적 시그널”이라며 “양국이 상호 보복관세 경쟁을 자제하려는 의도가 엿보인다”고 전했다.

“미국은 중국을 해치려는 게 아니다”

트럼프 대통령은 이날 SNS ‘트루스 소셜(Truth Social)’에 올린 글에서 “미국은 중국을 해치려는 것이 아니라 돕고 싶다. 중국을 걱정하지 말라, 모든 것이 잘될 것이다”라며 갑작스럽게 유화적인 메시지를 던졌다.

그는 “존경받는 시진핑 주석도 잠시 나쁜 시기를 겪었을 뿐이며, 그 역시 자국이 불황을 맞는 걸 원치 않는다. 나도 마찬가지다”라고 덧붙였다.

이 발언은 불과 이틀 전까지 “중국산 제품에 100% 관세를 부과하겠다”며 고강도 압박을 이어가던 태도와는 확연히 달라진 것이다.

시장에서는 이를 ‘협상 출구(off-ramp)’를 열어둔 신호로 해석했다.

JD 밴스 부통령 역시 같은 날 폭스뉴스 인터뷰에서 “중국이 이성의 길(path of reason)을 선택하길 바란다”며 “이번 협상은 매우 섬세한 줄타기가 될 것”이라고 밝혔다.

그는 “중국이 강경하게 대응한다면 미국은 더 많은 카드를 쥐고 있다”며 트럼프 행정부의 협상 우위를 강조했다. 그러면서도 “중국이 합리적 태도를 보인다면 미국도 같은 방식으로 대응할 것”이라며 상호 절제된 협상 가능성을 열어뒀다.

밴스는 또 “대통령은 시진핑 주석과의 우정을 존중하지만, 미국은 막강한 지렛대를 가지고 있다. 다만 그 힘을 실제로 사용할 일이 없기를 바란다”고 했다. 이는 트럼프 정부가 압박과 유화를 동시에 구사하며 ‘정치적 딜 공간’을 확보하려는 의도로 읽힌다.

美中 ‘벼랑 끝 전술’…그러나 시장 의식한 조율

양국의 무역갈등은 지난 봄 정점에 달한 바 있다. 당시 트럼프 행정부는 중국산 제품에 최대 125% 관세 부과를 예고했고, 중국도 보복관세로 맞섰다.

이후 양측은 일시적 타협을 통해 현재 미국이 중국산 제품에 30%, 중국이 미국산에 10%의 관세를 유지하고 있다.

그러나 최근 중국이 희토류를 포함한 첨단소재 수출을 통제하자, 트럼프는 즉각 “100% 관세 부과”로 맞불을 놨다.

그런 그가 이번에 “중국을 돕겠다”는 메시지를 낸 것은, 단순한 외교 제스처를 넘어 급격한 시장 불안을 진정시키기 위한 전략적 발언이라는 분석이 힘을 얻는다.

블룸버그는 “양국의 신호 조율로 아시아 증시와 원유, 가상자산 시장이 반등했다”며 “트럼프의 화해 발언은 시장을 향한 ‘위기 관리 메시지’의 성격이 강하다”고 전했다.

골드만삭스의 얀 해치우스와 앤드루 틸턴 이코노미스트는 보고서에서 “최근의 정책 변화는 미·중 정상회담 이전보다 훨씬 다양한 시나리오를 열어두고 있다”며 “양측이 가장 공격적인 조치에서 한발 물러서고, 5월 합의된 관세 유예가 추가로 연장될 가능성이 크다”고 내다봤다.

시장에서는 “미국이 협상에서 명분을 확보했고, 중국은 수출 호조로 실리를 챙긴 상황”이라는 해석이 나온다.

中 수출 깜짝 반등…협상판서 힘 커진 시진핑

트럼프의 화해 제스처 배경에는 중국의 예상 밖 수출 호조세도 작용한 것으로 보인다.

중국 해관총서에 따르면 9월 수출은 전년 동월 대비 8.3% 증가해, 블룸버그가 집계한 이코노미스트 전망치(6.6%)를 크게 웃돌았다. 이는 6개월 만의 최대 증가폭이다.

미국으로의 수출은 27% 급감했지만, 유럽연합(EU)과 동남아시아(ASEAN)로의 수출이 각각 14%, 16% 늘며 전체 감소분을 상쇄했다.

이로써 중국은 ‘대미 의존도 축소·시장 다변화’라는 전략적 목표를 달성하며 무역전쟁 충격을 완화한 셈이다.

소시에테제네랄의 미셸 람 이코노미스트는 “미국 관세의 영향은 제한적이었고, 중국의 다변화된 수출 구조가 버팀목 역할을 했다”며 “이러한 회복세가 중국으로 하여금 미·중 협상에서 더 강경한 입장을 취할 자신감을 줬다”고 평가했다.

중국의 고성장 수출 품목 중 상당수는 미국 시장 의존도가 낮다. 리튬이온 배터리, 선박, 전기차 등 첨단 제조업 중심의 수출이 비(非)미국권 중심으로 급증하면서 트럼프의 ‘100% 관세 폭탄’이 실제로 미칠 타격은 제한적일 것이라는 전망이다.

블룸버그는 “중국은 이미 비미국권 시장으로의 공급망을 재편 중이며, 이는 향후 협상 국면에서 베이징이 자신감을 가질 수 있는 요인”이라고 분석했다.

트럼프 ‘화해 시그널’, 현실 인식과 정치적 계산 따른 결정

결국 트럼프 행정부의 ‘화해 시그널’은 경제적 현실 인식과 정치적 계산이 맞물린 결과로 보인다. 인플레이션 우려와 금융시장 불안이 겹친 상황에서, 전면적 관세 충돌은 미국 경제에도 독이 될 수 있기 때문이다.

밴스 부통령의 말처럼 이번 협상은 “섬세한 줄타기”가 될 전망이다. 미국은 시장 안정을 위해 ‘유화 제스처’를 취하면서도 동시에 중국의 수출 통제와 희토류 카드에 대응할 새로운 협상 조건을 모색하고 있다.

전문가들은 “트럼프가 열어둔 협상문은 단기적으로는 시장 안정을, 장기적으로는 미국 내 산업 경쟁력 복원을 위한 전략적 휴전 선언”이 될 가능성이 크다고 보고 있다.