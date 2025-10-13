조현범 회장이 강조 ‘프로액티브 정신’ 글로벌 전 조직과 소통 강화 지난 9일 구주본부, 내달 6일 중국 개최 예정

[헤럴드경제=양대근 기자] 한국앤컴퍼니그룹(회장 조현범)이 전 구성원이 참여하는 소통 프로젝트 ‘프로액티브 콘서트(Proactive Concert)’를 전 세계 사업장으로 확대 운영한다고 13일 밝혔다.

‘프로액티브 콘서트’는 조현범 회장의 핵심 경영 철학인 ‘프로액티브 컬처(Proactive culture)’를 확대하고 발전시키기 위한 주요 프로그램 중 하나다.

조직별로 자유롭게 혁신 아젠다를 논의하고, 모든 임직원이 소속·직급 구분없이 자유롭게 발언하는 쌍방향 소통의 장으로서 지난 2013년 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)가 처음 시작했다.

올해부터는 그룹 차원 행사로 확대하여 지주사인 한국앤컴퍼니㈜를 비롯해 한온시스템·한국네트웍스·한국엔지니어링웍스·모델솔루션 등 전 계열사를 아우르는 그룹 공동운영 체제로 전환했고, 10월부터는 전 세계 사업장으로 확대 운영한다.

지난 9일(현지시간), 독일 프랑크푸르트에 소재한 한국타이어 구주본부가 ‘글로벌 프로액티브 콘서트’의 첫 스타트를 끊었다.

이날 행사에는 박종호 한국타이어 구주본부 총괄 부사장이 직접 참석하여 “그간 타운홀 미팅으로 진행해온것을 글로벌 프로액티브 콘서트로 리 브랜딩(Re-Branding)하여 전 세계 임직원과 쌍방향 소통을 할 수 있게 됐다”고 말했다.

박종호 부사장의 메시지를 시작으로 그룹사 소식·공지 사항 전달, 글로벌 업계 트렌드와 유럽 내 타이어 산업 인사이트 등을 자유롭게 공유하는 자리로 마련됐다. 또 행사는 영상으로도 녹화하여 그룹 인트라넷을 통해 전 세계 임직원과 공유한다.

‘글로벌 프로액티브 콘서트’는 한국타이어 구주본부에 이어 오는 30일과 다음달 6일에는 각각 북미, 중국 소재의 사업장에서 개최할 예정이고, 내년부터는 해외공장, 전 세계 지역에 소재한 각 부문으로 본격 확대할 계획이다.

그룹 관계자는 “해외 일부 지역에서 타운홀 미팅 형식으로 진행됐던 방식에서 더 나아가 글로벌 프로액티브 콘서트는 전 세계 임직원 모두가 수평적으로 의견을 나누는 사내 소통 플랫폼으로 정착하여 발전하고 있다”고 밝혔다.

한편, 그룹은 도전과 혁신의 성과를 달성한 조직과 구성원을 시상하는 ‘프로액티브 어워드’ 등 개인의 역량 발전과 조직의 업무 혁신에 기여할 수 있는 다양한 프로그램을 진행하고 있다.