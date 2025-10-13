10·19일 구례서 지리산에서 기념식

[헤럴드경제=박대성 기자] 특별법을 제정해 진상 규명이 추진되고 있는 ‘여수·순천 10·19사건 홍보관’의 명칭이 ‘역사관’으로 바뀌어 재개관됐다.

여수시는 ‘여순사건’의 아픈 역사를 깊이 있게 기억하고자 홍보관이라는 명칭을 ‘여순 10.19사건 역사관’으로 개명했다고 13일 밝혔다.

‘역사관’이라는 명칭은 여순10·19사건의 희생과 교훈을 올바르게 전하고 평화와 인권의 가치를 되새기는 공간으로서의 정체성을 강화한다는 의미를 담고 있다.

이번 명칭 변경은 여순사건의 역사적 의미를 보다 진정성 있게 담아내고 여순사건 평화재단 및 평화공원 유치의 당위성을 강화하기 위해 전문가 자문을 거쳐 최종 결정됐다.

여순10.19사건 역사관은 지난 6월 18일 개관 이후 유족, 시민, 학생 등 2500여 명이 방문했으며 여순사건 특별법 제정과 진상규명 조사 연장 등 국가적 관심이 높아지는 가운데 시민과 유족이 함께 기억하는 역사 공간으로 자리매김하고 있다.

여수시 관계자는 “이번 명칭 변경을 계기로 시민과 관광객을 대상으로 하는 역사교육 프로그램을 확대 운영할 계획이다”고 말했다.

여순사건 제77주기를 맞아 열리는 합동 추념식은 오는 19일 구례군 지리산역사문화관에서 열린다.