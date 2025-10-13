1100억 투자, 지분 65% 취득 이르면 내년 웨이퍼 생산 돌입

OCI홀딩스가 내년 가동을 앞둔 베트남 공장 지분을 확보함으로써 태양광 웨이퍼 사업에 진출한다.

13일 OCI홀딩스 100% 자회사 OCI TerraSus(테라서스)는 싱가포르에 특수목적법인 OCI ONE을 설립하고 7800만달러(약 1100억원)를 투자해 글로벌 태양광 기업의 베트남 웨이퍼 공장 지분 65%를 취득한다고 밝혔다. 베트남 웨이퍼 공장은 2.7기가와트(GW) 규모로 이달 말 완공, 이르면 내년부터 Non-PFE(금지외국기관) 태양광용 웨이퍼를 생산할 계획이다.

특히 이 베트남 웨이퍼공장은 향후 4000만달러를 추가 투자하면 반 년 안에 5.4GW 규모로 확정이 가능하다. 젼락적 투자를 통해 매출을 단기간에 2배 높일 수 있는 구조를 갖춘 셈이다. 해당 공장 생산 공정에는 OCI TerraSus의 폴리실리콘을 전량 사용한다. OCI홀딩스 관계자는 “수직계열화를 바탕으로 경쟁력 강화와 수익성 제고라는 두 가지 목표를 동시에 달성할 것”이라고 강조했다.

특히 이곳에서 생산하는 제품은 7월 ‘하나의 크고 아름다운 법안(OBBB·One Big Beautiful Bill Act)’에 따라 도입된 조항인 Non-PFE 요건을 충족하고 있다. Non-PFE 제품은 미국이 규정한 PFE의 원재료·부품이 포함되지 않은 제품을 뜻하며, 이 요건을 충족해야 미국 내 세제 혜택을 받을 수 있다. 시장에 차별화한 제품 공급을 통해 지속적인 수익성 확대가 가능할 것으로 전망된다.

이우현 OCI홀딩스 회장은 “이번 전략적 투자를 통해 OCI홀딩스는 미국 수출에 용이한 Non-PFE 서플라이 체인의 완성에 한층 가까워질 것”이라며 “앞으로도 OCI홀딩스는 동남아 현지 회사와의 협업을 추친해 글로벌 태양광 시장에서의 입지를 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.

