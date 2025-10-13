추석연휴 후 남대문시장 찾아 소상공인과 현장 소통의 시간

정진완 우리은행장이 추석 연휴 이후 첫 공식 일정으로 남대문시장을 찾아 “실물경제에 원활한 자금공급으로 포용금융 역할을 충실히 수행하겠다”고 말했다.

13일 우리은행에 따르면 정 행장은 지난 10일 오전 남대문시장상인회를 찾아 소상공인의 어려움을 듣고 은행의 맞춤형 지원 방안을 논의했다.

그는 이 자리에서 “고객과 동반성장하는 상생이 은행의 존재 이유”라며 포용금융 실천을 약속했다.

정 행장은 앞서 지난 1월 취임식에서 소상공인 지원을 강조하며 전통시장 활성화와 금융지원 확대 의지를 밝힌 바 있다.

이에 우리은행은 지역신용보증재단과 협약과 특별출연금을 통해 중소·소상공인을 위한 긴급 운영자금 약 1조원을 2만9000명에게 저금리로 제공하는 등 각종 지원을 이어오고 있다.

우리은행은 이날부터 ‘우리 사장님 대출’ 신규 고객에게 1개월 이자를 돌려주고 노란우산공제 신규 고객에게 2만 네이버페이포인트를 제공하는 이벤트도 연다. 김은희 기자