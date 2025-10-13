녹지비율 38%, 수목원급 힐링처 조성 피트니스·영화관등 원스톱 커뮤니티 황톳길·로열트레인 지역명소로 부상

지난 1일 찾은 인천 검단의 ‘신검단 로열파크씨티 Ⅱ’는 입주 1년차를 맞아 한층 더 보완한 조경과 커뮤니티 시설로 주민 만족도를 높이고 있었다. 1500가구 규모 단지 곳곳은 울창한 고급 수목과 수경시설이 어우러져 대규모 수목원처럼 느껴졌다. 고급화 된 커뮤니티 시설은 단지 내에서 거의 모든 것을 누릴 수 있도록 ‘도심 속 리조트’를 구현한 모습이었다.

단지와 인천지하철 2호선 검단사거리역을 10분 간격으로 오고 가는 입주민 전용 셔틀을 타고 단지에 들어서면 가장 먼저 눈에 들어오는 것은 세밀하게 설계된 조경이다. 도심 속에 자리한 대형 숲을 옮겨 놓은 듯 울창한 나무와 식물이 조화를 이루며 깊은 안식의 공간을 만든다. 전체 부지의 38%가 녹지로 꾸며져 있을 만큼 규모도 압도적이다. 단지 내부에는 은목서와 소나무, 장미나무 등이 어우러진 유럽풍 분수와 정원이 펼쳐져 있다.

DK아시아는 이 아파트를 ‘완성형 리조트 단지’로 구현하기 위해 38%에 달하는 부지를 조경 공간으로 채웠다. 삼성물산 리조트 부문과 협업해 조경을 설계했고, 묘목 대신 성목을 심어 단기간에 풍성한 경관을 구현했다. DK아시아 관계자는 “단지 조경을 단순한 녹지가 아니라 하나의 문화 공간으로 조성했다”고 설명했다.

입주자대표회의가 출범하기 전이지만, 단지 내 커뮤니티 시설은 이미 가동 중이다. ▷테크노짐 운동 기구가 설치된 피트니스센터 ▷인도어 골프장 ▷호텔식 삼식(三食) 서비스 ▷극장 동시 상영작을 관람할 수 있는 단지 내 영화관 ▷인천 국제성모병원과 제한 다이렉트 의료 서비스 등이 운영돼. 단지 안에서 원스톱으로 주요 편의 서비스를 받을 수 있다.

인도어 골프장은 일반적인 단지내 연습장과 차별화됐다. 계절과 날씨에 영향을 받지 않고 쾌적하게 이용할 수 있으며, 약 50m 비거리 타석을 확보해 실제 라운드에 가까운 연습이 가능하다. 복층 구조로 설계된 전 타석에는 GDR 분석 시스템이 도입돼 스윙 데이터와 구질을 정밀하게 확인할 수 있다.

입주민 A씨는 “단지 안에서 실내 골프장을 이용하고 스윙 자세까지 바로 확인할 수 있어 따로 비싼 골프장을 찾지 않아도 된다”며 “앱을 이용해 편리하게 골프를 예약하고 단지 내에서 접근성 좋게 골프를 배울 수 있는 게 큰 장점”이라고 말했다. 또 최근에는 무레일 전기 기차 ‘로열 트레인’이 단지 내부와 외부를 달리기 시작했다. 16m 길이의 이 기차는 아이들과 노년층을 중심으로 인기를 끌고 있다. 입주민 B씨는 “친척들이 놀러 오면 제일 먼저 트레인을 타보자고 한다”며 “단순한 교통 수단을 넘어 놀이와 휴식이 되는 공간”이라고 말했다.

주변 기반시설도 빠르게 변하고 있다. 단지 앞에는 13만8000㎡ 규모의 메밀꽃밭과 ‘황토 십리길’이 조성됐다. 지난 9월 27일 열린 ‘로열가든 페스티벌’에는 1만명이 넘는 인파가 몰려 지역 명소로 자리잡았다. 평일 낮 시간임에도 맨발로 걷는 주민들의 모습이 곳곳에서 눈에 띄었다. 산책을 즐기던 입주민 C씨는 “도심 한가운데서 이렇게 넓고 잘 갖춰진 황톳길을 걸으니 일상에서 쉽게 얻기 힘든 휴식이 된다”고 말했다.

황톳길 조성은 입주민 제안에서 시작됐다. ‘요즘 맨발 걷기가 인기인데 단지에도 황톳길이 있으면 좋겠다’는 의견을 DK아시아가 반영한 것이다. 개발사는 고운 황토와 마사토를 섞어 20㎝ 두께로 다져 비가 와도 배수가 원활한 산책로를 만들었다. 향후 황톳길은 12㎞ 규모 ‘삼십리길’로 확장될 예정이다.

로열파크씨티 프로젝트는 인천 검단 일대에서 122만3000평 규모의 부지에 총 3만6500가구를 짓는 국내 최대 민간 도시개발 사업이다. 이미 검암역 로열파크씨티Ⅰ과 신검단 로열파크씨티Ⅱ가 완공됐으며, 앞으로 7개 단지가 추가로 들어설 계획이다.

DK아시아 관계자는 “이번 개발이 인천의 도시 중심축을 송도와 청라에서 검단으로 확장시키는 계기가 될 것으로 기대한다”고 전했다. 윤성현 기자