13일 국회 기획재정위 국정감사 출석 AI 대전환·초혁신경제로 성장잠재력 확충 “경제 중대변곡점에…회복 모멘텀 살려야”

[헤럴드경제=양영경 기자] 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 13일 “국익을 최우선으로 대미 관세협상 후속 조치를 추진하고, 국내 산업에 미치는 영향을 분석해 우리 기업이 새로운 기회를 모색할 수 있도록 능동적으로 대응하겠다”고 말했다.

구 부총리는 이날 국회 기획재정위원회에서 열린 기재부 국정감사에서 “대외경제 리스크를 안정적으로 관리하겠다”면서 이같이 밝혔다.

구 부총리는 “이달 말 시작되는 아시아태평양경제협력체(APEC) 등 다자협력 무대를 적극 활용해 경제외교 역량을 제고하겠다”면서 “환율 등 외환시장을 안정적으로 관리하고 금년 내 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국 지수 편입 로드맵을 마련하겠다”고 설명했다.

경기 회복과 민생경제 안정도 정부의 핵심 과제로 꼽았다. 그는 “2차 소비쿠폰과 할인축제 등으로 소비 회복 모멘텀을 확산하고 지방 중심의 건설투자 보강과 추경 신속 집행으로 내수 활성화를 지속 지원하겠다”면서 “먹거리·에너지·교통·통신비 등 주요 생계비 부담을 완화하고, 국민 주거 안정을 위해 부동산 시장의 수요와 공급을 균형 있게 관리하겠다”고 말했다.

이와 함께 소상공인·자영업자의 금융부담 경감과 근본적인 경쟁력 강화, 청년·여성·고령층 맞춤형 일자리 정책 등도 병행한다는 방침이다.

구 부총리는 인공지능(AI) 대전환과 초혁신경제를 통한 성장잠재력 확충의 중요성도 언급했다. 그는 “급변하는 글로벌 기술 패러다임 속에서 세계 1등 제품과 서비스를 만들 수 있도록 AI 대전환·초혁신경제 30대 선도프로젝트를 중심으로 금융·세제·재정을 집중 지원해 조기 성과를 내겠다”고 했다.

아울러 “150조원 규모의 국민성장펀드를 조성해 첨단전략산업 생태계에 투자하고 석유화학·철강 등 주력 산업의 고부가가치 전환과 AI 제조공정 혁신을 추진할 것”이라며 “‘전 국민 AI 한글화 교육’과 거점 국립대 중심의 고등교육 집중 지원 등 미래 대비 인재 양성에도 총력을 다하겠다”고 했다.

이어 “시중자금을 생산적 부문으로 유도해 자본시장을 활성화하고, 규제혁신 및 경제형벌 합리화로 기업활력을 높이겠다”고도 밝혔다.

재정 운용과 공공부문 혁신도 주요 과제로 제시했다. 재정을 회복과 성장의 마중물로 삼아, 고성과 부문에 재정을 과감하게 투입하는 ‘성과 중심’의 재정 운용을 통해 재정과 경제가 선순환 하도록 만든다는 구상이다.

구 부총리는 “올해 세수는 전년 대비 33조4000억원 증가한 369조9000원으로 전망된다”면서 “세수 추계의 객관성과 투명성을 높이기 위한 제도 개선을 지속하고 공공기관 평가체계 개편을 통해 효율성과 책임성을 강화하겠다”고 설명했다.

최근 우리 경제 상황에 대해선 “중대한 변곡점에 서 있다”며 “이번 경기 회복의 모멘텀을 살려 잠재성장률을 반등시키지 못한다면 한국 경제의 미래가 어려워질 수 있다”고 말했다. 이어 “이번 기회를 결코 놓치지 않고, 우리 경제가 한 단계 더 도약할 수 있도록 모든 정책 역량을 집중하겠다”고 강조했다.