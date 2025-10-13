중개형 ISA 개설 고객에 국내 ETF 최대 10주 지급 순입금 금액 따라 50만원 상품권도

[헤럴드경제=경예은 기자] 키움증권은 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA) 신규 고객과 기존 투자자 모두를 대상으로 12월 31일까지 ‘올해도 절세 성공! 중개형ISA 혜택드림’ 이벤트를 진행한다고 13일 밝혔다.

키움증권은 이번 이벤트를 통해 중개형 ISA 계좌를 신규 개설 및 타사 이전하는 고객 전원에게 미국주식을 최대 5주까지 랜덤으로 지급한다. 만기 후 재가입고객도 신규 개설시 이벤트 대상에 포함된다.

아울러 중개형 ISA 계좌 최초 거래 고객 중 3000명을 추첨해 국내 상장지수펀드(ETF)를 최대 10주 지급한다. 이와 함께 중개형 ISA 계좌 순입금 금액에 따라 조건 만족시 최대 50만원의 상품권을 지급할 예정이다. 타사에서 ISA 계좌를 이전하는 경우 순입금 금액 산정시 이전금액의 2배가 입금액으로 인정된다.

중개형 ISA는 국내 상장주식 및 다양한 금융상품을 하나의 계좌에서 직접 투자할 수 있는 상품이다. 계좌에서 발생한 순손익에 대해 일반형은 최대 200만원, 서민형은 최대 400만원까지 비과세 혜택을 받을 수 있다. 단 의무가입기간 3년을 채우지 못하고 중도해지 시에는 세제혜택이 적용되지 않는다. 과세특례로 감면받았던 세금이 추징되므로 유의해야한다.

키움증권은 이번 이벤트 외에도 중개형 ISA계좌에서 운용사 ETF를 거래하는 고객에게 최대 16만원 상당의 모바일 기프티콘을 제공하는 이벤트와 중개형ISA 전용 특판 주가연계채권(ELB) 가입고객에게 추첨을 통해 최대 ETF 10주를 지급하는 이벤트도 추가로 진행하고 있다.

키움증권 관계자는 “최근 중개형ISA를 활용한 국내 배당주, 국내상장 해외 ETF 등의 투자 수요가 증가하고 있다”며 “이번 이벤트를 통해 많은 고객들이 절세와 이벤트 혜택을 동시에 누릴 수 있기를 기대한다”고 말했다.