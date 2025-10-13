페이페이, 바이낸스 재팬 지분 40% 인수 웹3 및 디지털 자산 접근성 향상

[헤럴드경제=유동현 기자] 바이낸스 재팬이 소프트뱅크 그룹 계열사이자 일본의 캐시리스 결제 서비스인 페이페이(PayPay)와 전략적 제휴를 맺었다고 13일 밝혔다.

양사는 전통 금융과 디지털자산 통합 수요가 증가하자 자본 및 사업 제휴를 체결했다. 혁신 제품과 서비스를 공동 개발하며 디지털자산과 캐시리스 결제의 융합을 발전시킨다는 방침이다.

이번 합의의 일환으로, 페이페이는 바이낸스 재팬의 지분 40%를 인수했다. 해당 파트너십은 7000만명 이상의 광범위한 사용자를 보유한 페이페이의 캐시리스 결제 인프라 구축 전문성과 바이낸스의 혁신적인 블록체인 기술 및 글로벌 디지털자산 리더십을 결합하는 이정표다. 일본 전역의 사용자에게 원활한 금융 경험을 제공하기 위해 협력할 예정이다.

제휴의 첫 단계로, 바이낸스 재팬 이용자는 페이페이가 제공하는 디지털 지갑 서비스인 페이페이 머니의 입출금을 통해 가상자산을 매수하고 매도 수익금을 인출할 수 있게 된다. 사용자들은 디지털 형태로 자금을 보관할 수 있으며 다양한 가맹점과 온라인 스토어, P2P 송금에서 현금 없이 결제할 수 있다.

야나세 마사요시(Masayoshi Yanase) 페이페이 법인 임원 겸 금융사업그룹의 금융사업전략본부장은 “페이페이는 결제 분야에서 강력한 시너지를 내는 금융 부문 그룹사들과의 협력을 통해 스마트폰 기반 디지털 금융을 발전시켜 왔다”며 “세계 최대의 디지털자산 거래소인 바이낸스의 일본 법인에 투자함으로써, 바이낸스 이용자들에게 페이페이의 편의성과 보안성을 결합한 솔루션을 제공하겠다. 사용자들의 니즈에 맞춘 다양한 금융 서비스를 가능하게 함으로써, 일본 금융 인프라 발전에 지속적으로 기여할 것”이라고 밝혔다.

치노 타케시(Takeshi Chino) 바이낸스 재팬 총괄 매니저는 “이번 전략적 제휴는 일본 디지털 금융의 미래로 나아가는 중대한 발걸음”이라며 “페이페이의 광범위한 사용자 규모와 바이낸스의 혁신적 기술을 결합해, 일본 전역의 사람들이 웹3를 더 쉽게 접근할 수 있게 하고 안전하고 원활한 디지털자산 서비스를 제공할 수 있게 될 것이다. 바이낸스 재팬은 일본의 웹3 생태계의 성장을 주도할 것”이라고 했다.