대환 신청 거절 고객 상당수 상호금융 고객 제2금융권 대비 우량 차주 많다는 점 고려 캐피탈∙저축은행 등 순차적 대환 확대 계획

[헤럴드경제=정호원 기자] 케이뱅크는 개인사업자 부동산담보대출 상품인 ‘사장님 부동산담보대출’의 대환 대상을 은행권에서 새마을금고, 신협, 수협, 축협 등 상호금융권까지 넓혔다고 13일 밝혔다.

‘사장님 부동산담보대출’은 지난해 7월 선순위 대환이 먼저 출시된 후, 올해 3월 후순위 대환 상품을 도입했다. 이번에는 기존에 은행권으로 제한되었던 대환을 상호금융권까지 확대한 것이다.

대환 대상을 확대한 계기는 케이뱅크의 고객 상담을 기반해서였다. 케이뱅크 분석 결과, 대환 신청 고객 중 기존 대출이 은행권이 아니라는 이유로 거절된 사례의 상당수가 상호금융권 고객이었다. 케이뱅크 관계자는 “상호금융권은 다른 제2금융권보다 상대적으로 우량 차주가 많다는 점을 고려했다”고 설명했다.

대환 대상 확대로 소상공인의 금융 접근성이 개선되고, 이자 부담도 줄어들 것으로 기대된다. 케이뱅크는 상호금융권 대출 보유 고객의 대환대출이 안정화되면, 캐피탈∙저축은행 등 다른 제2금융권 대출까지 순차적으로 대환을 확대할 계획이다.

아울러 케이뱅크는 ‘사장님 부동산담보대출’ 대상 업종도 일부 확대했다. 그동안 제외됐던 보험 대리∙중개업, 손해사정업, 골프장운영업 등 5개 업종을 영위하는 개인사업자도 ‘사장님 부동산담보대출’을 이용할 수 있게 됐다.

한편 ‘사장님 부동산담보대출’은 출시 1년여 만에 취급액 4000억원을 돌파했다. 케이뱅크는 ‘사장님 부동산담보대출’의 담보 종류와 대상 업종 범위를 넓혀 시장 공략을 강화할 방침이다.

케이뱅크 관계자는 “더 많은 고객이 낮은 금리와 간편한 절차의 혜택을 누릴 수 있도록 대출 대상과 업종을 확대했다”며 “앞으로도 꾸준한 상품 혁신을 통해 소상공인의 금융 편익을 높여 나가겠다”고 말했다.