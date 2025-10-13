[헤럴드경제=최원혁 기자] 군의관 대신 현역병 입영을 택한 의대생이 올해 8월까지 이미 역대 최다인 3000명에 육박한 것으로 나타났다.

13일 국회 국방위원회 소속 황희 더불어민주당 의원이 병무청으로부터 제출받은 자료에 따르면 올해 8월까지 의대생 현역병 입영자는 총 2838명으로 집계됐다.

의대생 현역병 입영자는 2020년 150명에서 2021년 214명, 2022년 191명, 2023년 267명 수준이었으나 의정 갈등이 시작된 지난해 1363명으로 크게 올랐다.

올해는 8개월 만에 지난해 전체 의대생 현역병 입영자의 2배를 넘어섰다.

지난해는 의정 갈등으로 의대생들의 휴학과 수업 거부 사태가 장기화하면서 현역병 입대를 선택하는 의대생이 늘었고 이후에도 여파가 지속되고 있는 것으로 분석된다.

올해 의대생 현역병 입영자는 육군이 1997명(70.4％)으로 가장 많았다. 이어 공군 754명(26.6％), 해군 62명(2.2％), 해병대 25명(0.9％) 순이었다.

의대생들은 통상 의사 면허 취득 후 군의관이나 공중보건의사(공보의)로 군 복무를 하지만 병사에 대한 처우가 개선되고 복무기간도 단축되면서 현역병 입영 선호 경향이 뚜렷해지고 있다.

군의관과 공보의 복무기간은 군사교육 기간을 포함해 37∼38개월이고 현역병 복무기간은 육군·해병대 18개월, 해군 20개월, 공군 21개월 등으로 절반 수준이다.

황 의원은 현재 군의관 충원율은 정원 2475명 중 현원 2442명으로 비교적 양호한 수준이나 의대생 현역병 입영 급증에 따라 2029∼2030년에는 군의관 등 군 의료 인력 수급에 심각한 차질이 발생할 수 있다고 지적했다.

그러면서 황 의원은 “정부는 의정 갈등이 남긴 후유증을 정확히 진단하고 군의관 수급 및 현장 의료 지원 부족 문제에 대한 실질적이고 선제적인 대책을 조속히 마련해야 한다”고 말했다.