[헤럴드경제=박지영 기자]법무법인 바른(대표변호사 이동훈·이영희·김도형)은 최원우 전 금융감독원 국장을 고문으로 영입했다고 13일 밝혔다. 바른은 자본시장 전문가인 최 고문 영입을 통해 강화되고 있는 금융규제분야에서 보다 전문성 있는 서비스를 고객들에게 제공할 방침이다.

최원우 고문은 금융감독원에서 29년간 근무햇다. 공시심사실 및 보험검사국, 보험영업검사실 등에서 IPO와 보험회사 검사 업무를 담당했다. 또 자산운용검사국 및 금융투자검사국 국장을 맡아 자산운용사, 증권사, 신탁사, 신용평가사 등 금융투자업권 전반에 대한 검사 및 감독업무를 총괄한 자본시장 전문가다. 특히 동양 사태, 라임·옵티머스 펀드 사건 등 중요 금융사건의 책임자로 감독 실무를 주도했다.

바른은 최 고문의 합류로 기존의 금융감독원 출신 전문가들과 함께 고객수요가 늘고 있는 금융규제 분야에서 시너지를 낼 것으로 기대하고 있다. 바른 금융규제대응 분야 전문가풀에는 금융 분야에 주력해온 김도형 대표변호사를 비롯해 최진숙, 진무성, 마성한, 이은경, 안주현, 이규철 변호사와 김영린, 윤기준 고문 등 전문 인력이 포진해 있다.

바른은 금융 및 자본시장 발전에 따라 금융 및 상장사에 대한 규제가 복잡다단해지는 추세에 대응하기 위해 ‘금융규제대응팀’을 운영하고 있다. 바른 금융규제대응팀에는 금융·증권 관련 송무 경력을 보유한 판·검사 출신, 금융회사에 자문을 수행한 금융전문가가 포진하고 있다. 또 금융위원회 자본시장조사단·금융감독원·한국거래소 등에 재직하면서 실무경험을 쌓은 변호사, 금융위원회·금융발전심의회·금융감독원 제재면책심의위원회·분쟁조정위원회·한국거래소 유가증권시장본부 상장공시위원회 등 활동을 통해 정부 및 유관기관의 의사결정 과정에 참여한 변호사와 회계사 등도 참여한다.

김도형 대표변호사는 “금융감독 업무 전반을 두루 경험한 최원우 고문의 합류는 새정부 들어 강화되는 금융규제 추세에 대응책을 고심하고 있는 고객들에게 실질적 해결책을 제시할 것”이라며 “앞으로도 바른은 급변하는 금융시장 상황에서 지속적인 성장세를 이어가려는 고객들에게 전문적이고 차별화된 자문 서비스를 제공하겠다”고 말했다.