10곳 중 4곳… 초동대응 지연 우려 서울(34곳)에 이어 전국 두 번째로 많아

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천지역 전통시장 상당수가 소방차 진입이 어려운 화재 예방 사각지대이다.

전통시장 10곳 중 4곳이 소방차 ‘진입곤란 지역’으로 화재 발생 시 초기 진압에 대한 어려움이 예상돼 대책 마련이 시급하다.

13일 더불어민주당 허종식 의원(국회 산자중기위, 인천 동구미추홀구갑)이 소방청으로부터 받은 자료에 따르면 2025년 6월 기준 인천 지역 전통시장 57곳 중 23곳(40.4%)이 ‘소방차 진입이 곤란하거나 아예 불가능한 지역’으로 분류됐다.

소방청은 폭 2.5m의 중형 펌프차가 진입하기 어렵거나 불가능한 구역을 ‘소방차 진입곤란·불가지역’으로 지정해 관리하고 있다.

이러한 진입곤란 시장은 전국적으로 총 93곳이며 이 중 인천이 23곳으로 서울(34곳)에 이어 두번째로 많았다. 다음으로 대구(12곳), 부산(8곳), 대전(6곳)이다.

군·구별로는 미추홀구와 부평구가 각각 5곳으로 가장 많았으며 동구(4곳), 서구·중구(각 3곳), 계양구(2곳), 남동구(1곳) 순이었다.

진입이 어려운 시장 대부분이 도로가 좁고 건물이 밀집된 원도심에 위치한 것으로 나타났다.

2020년부터 2024년까지 최근 5년간 인천 지역 전통시장에서는 총 33건의 화재가 발생했다. 이로 인해 3명이 부상하고 13억4735만원의 재산피해가 발생했다.

군·구별 화재 발생 건수는 남동구 8건, 미추홀구·부평구 각 7건, 동구 6건, 중구 3건, 계양·서구 각 1건 순이다.

특히, 동구는 6건의 화재로 12억5835만원의 피해가 발생해 전체 피해액의 93.4%를 차지했다.

이는 화재 발생 건수 자체보다 초기 진압 등 초동 대응 여부가 피해 규모를 결정짓는 주요 요인임을 보여준다.

허종식 의원은 “전통시장 화재는 골든타임을 놓치면 대형 재난으로 이어질 수 있다”며 “소방당국과 지자체가 협력해 소방차 진입이 어려운 시장을 중심으로 맞춤형 화재 대응 시스템을 시급히 구축해야 한다”고 강조했다.