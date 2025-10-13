[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 영등포구(구청장 최호권·사진) 65세 이상 어르신을 대상으로 독감 및 코로나19 무료 예방접종을 실시한다고 13일 밝혔다.

예방접종은 65세 이상 어르신을 대상으로 연령별 순차적으로 진행된다. 75세 이상은 10월 15일, 70~74세는 10월 20일, 65~69세는 10월 22일부터 접종이 시작된다.

이번 독감 백신은 기존 4가 백신 대신 3가 백신을 사용한다. 3가 백신은 4가 백신과 효과 및 안전성에서 차이가 없다고 알려져 있다. 코로나19 백신은 최신 변종 바이러스(변이주 JN.1)에 대응하도록 개발된 백신(LP.8.1)이 사용된다.

구는 접종 후 방어 항체가 형성되기까지 약 2주가 걸려 10월~11월 접종을 권장한다. 특히 독감과 코로나19 동시접종을 강조했다. 접종 전 반드시 의사의 사전 진료를 거쳐야 하며, 2~3일간은 고열 등 평소와 다른 신체 증상이 나타날 경우 즉시 의사의 진료를 받아야 한다.

독감 및 코로나19 예방접종은 전국 지정 의료기관에서 가능하며, 영등포구 보건소에서는 접종하지 않는다. 자세한 내용은 예방접종도우미 홈페이지에서 확인할 수 있다.

한편, 생후 6개월~13세 어린이와 임신부 대상으로는 지정 의료기관에서 독감 백신을 내년 4월까지 무료로 접종하고 있다. 접종 시에는 예방접종 수첩 또는 산모수첩을 준비해야 한다.

최호권 영등포구청장은 “감염병 유행 전인 11월까지 예방접종을 받으시길 바란다”라며 “특히 어르신은 독감과 코로나19 백신을 동시에 무료로 접종할 수 있는 만큼 적극적인 참여를 부탁드린다”라고 전했다.