[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 강동구(구청장 이수희·사진)는 개발사업 과정에서 발생하는 기부채납의 효율적 관리를 위해 ‘기부채납 공공시설 통합 가이드라인’ 용역에 착수했다고 13일 밝혔다.

구는 이번 용역을 통해 공공시설 수요공급 현황을 한눈에 확인할 수 있는 지도 기반 웹서비스를 구축하고 공공건축을 위한 설계지침 등을 마련할 계획이다.

또한, 기존에 부서별로 분산돼 있던 기부채납 업무도 전담 조직에서 통합 관리한다. 우선 사전단계에서는 공공시설 전수조사와 분석을 통해 장소별 적정시설 수요를 지도 플랫폼으로 제공한다. 계획단계에서는 ‘기부채납 결정협의회’를 운영해 시설의 용도와 규모 등을 확정한다. 설계·공사 단계에서는 체크리스트 기반 품질점검과 공공건축가 자문을 통해 관리 체계를 강화한다.

이수희 강동구청장은 “기부채납 관리시스템을 정비해 균형 있는 도시 발전과 공공시설 품질 향상을 이루겠다”라며, “앞으로도 구민이 체감할 수 있는 도시 행정을 확대해 나가겠다”라고 밝혔다.