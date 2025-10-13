[헤럴드경제=양대근 기자] 한국앤컴퍼니그룹의 한국타이어앤테크놀로지㈜(대표이사 안종선·이상훈, 이하 한국타이어)가 오는 11월 30일까지 트럭·버스 전문 매장 ‘TBX(Truck Bus Express)’ 멤버십 회원을 대상으로 ‘월동준비 페스티벌’ 프로모션을 진행한다고 13일 밝혔다.

전국 TBX 멤버십 매장에서 진행되는 이번 프로모션은 상용차 고객의 겨울철 안전 운행을 지원하기 위해 마련됐다. 특히, 상용차는 차체 중량이 크기 때문에 빙판길 제동 거리가 급격히 증가할 수 있어 타이어 마모 상태 확인, 교체 등 세심한 월동 준비가 필요하다.

행사 제품은 프리미엄 트럭용 타이어 브랜드 ‘스마트플렉스(SmartFlex)’ 제품군 8종이다. 해당 제품들은 한국타이어의 최첨단 TBR(Truck Bus Radial) 기술 ‘스마텍(Smartec, Smart+Technology)’이 적용되어 안전성, 마일리지, 칩앤컷(Chip and Cut) 방지, 재생 성능, 제동력 등 다섯 가지 핵심 요소를 기반으로 타이어 성능 전반을 향상시킨 점이 특징이다.

이번 프로모션을 통해 행사 제품을 구매한 고객에게는 구매 수량에 따라 최대 18만 원 상당의 GS칼텍스 모바일 주유 상품권을 증정한다. 이와 함께, 행사 기간 TBX 멤버십 신규 가입 고객 중 ▲스마트플렉스 AH51+ ▲스마트플렉스 AH51 ▲스마트플렉스 DH51 각각 동일 제품 2개 이상 구매 시에는 1만 원 상당의 할인 쿠폰이 추가로 발급된다.

프로모션에 관한 자세한 내용은 TBX 멤버십 앱과 한국타이어 고객만족센터를 통해 확인 가능하다.

한편, 한국타이어는 트럭·버스 전문 매장 TBX를 통해 상용차 고객에게 최적화된 제품과 서비스를 제공하며, 국내 교체용 트럭·버스용 타이어 시장에서 점유율 1위를 유지하고 있다. 2020년에는 타이어 구매부터 사후 관리까지 원스톱으로 제공하는 ‘TBX 멤버십 앱’을 론칭해 포인트 적립, 무상 보증 등 통합 고객 케어 프로그램을 운영하며 고객 만족도와 충성도를 꾸준히 높이고 있다.