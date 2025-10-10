BTS-블랙핑크 노래 교육효과 입증 케데헌 체험 등 K-교육관광 모델 과학·기술·공학·수학 테마 등 다양화

[헤럴드경제=함영훈 기자] 역경을 이겨내고 멋진 아이돌로 우뚝 서 악의 무리를 몰아내는 내용의 ‘케이판 데몬 헌터스’가 석달 넘게 지구촌 문화콘텐츠 최강자로 군림하는 가운데, 케데헌 열풍이 방한 교육 여행으로 이어지고 있다.

앞서 방탄소년단(BTS)과 블랙핑크 노래 가사가 교육용으로 매우 좋다는 미주, 유럽 학부모들의 평가가 해당 지역에 입소문을 탄 적이 있다. 소년이 봄날의 아름다움을 만들기 위해 노력하는 모습, 소녀가 풀 죽어 있지 않고 당차게 나아가는 걸크러시의 모습을 보고 한국 대중문화의 교육효과에 대해서도 찬사가 이어졌던 것이다.

심지어 BTS는 한글로 배우는 K-팝 교재도 만들어 배포했고, 이를 영국 등 국가의 명문대학들이 정규 교재로 채택하는 일도 있었다.

케데헌이 방한 교육여행을 견인하고, 한국관광공사가 적극적인 K-교육여행 드라이브를 걸고 있다.

한국관광공사(사장직무대행 서영충, 이하 ‘공사’)는 ‘케이팝 데몬 헌터스(이하 ’케데헌‘)’의 글로벌 인기와 더불어 청소년층에서 공유되는 K-컬처에 대한 관심을 한국여행으로 전환하고자 한국형 교육여행상품 개발과 타깃 마케팅에 박차를 가하고 있다고 10일 밝혔다.

특히 케데헌에 등장한 주요 관광지와 한국의 전통문화 체험을 결합한 교육관광 코스가 큰 호응을 얻고 있다.

그 첫 번째 성과로 관광공사 시드니지사에서 유치한 호주 버큼힐고등학교(Baulkham Hills High School) 학생단체 약 40명이 지난 9월 28일부터 10월 10일까지 12박 13일 일정으로 한국의 K-컬처를 만끽하고 있다.

이들은 케데헌 OST에 맞춰 커버댄스를 배우고 영화에 등장한 명소를 방문하는 등 한국에서만 즐길 수 있는 체험을 즐긴다.

또한 관광공사는 기존의 수학여행 프로그램을 넘어 과학·기술·공학·수학(Science, Technology, Engineering and Mathematics, 이하 ‘STEM’) 테마와 K-컬처를 결합한 새로운 K-교육관광 모델을 개발 중이다.

최근 공사 초청으로 서울, 대전 등 한국의 주요 STEM 시설을 답사한 호주 학생교육여행기구(Student Educational Travel Organisation)의 미쉘 트라이(Michelle Try)는 “호주 지역교육청과 학부모가 원하는 STEM 테마 현장 교육 효과와 더불어 호주 학생층의 K-컬처 체험 니즈를 동시에 만족시킬 수 있는 좋은 수학여행 모델이 나올 것”이라고 전했다.

한국관광공사 백지혜 구미대양주 팀장은 “2024년에는 교육여행을 테마로 구미대양주 학생 약 7000 명을 유치했고, 올해는 그 실적이 1만 명 이상에 달할 것으로 예상한다.”라며, “앞으로도 월드스트라이즈(Worldstrides), 익스체인지미(Exchange me) 등 교육 전문 여행사들 및 관계 기관과의 협업 마케팅을 확대해 나가겠다.”고 밝혔다.

러시아에서는 유럽으로 향하는 여행이 제한되어 수학여행과 해외 유학 대체 목적지를 찾는 수요가 증가하고 있다. 공사는 이러한 현지 상황을 고려하여 러시아 현지 유학원과 교육 전문여행사 등과 함께 한국 대학교 단기 어학연수 프로그램, 영어캠프 등을 테마로 유치활동을 벌이는 중이다.