세계 최대 규모 항공 전문 전시회 출품 국가과제로 유양산전·인천공항 공동 개발

[헤럴드경제=권제인 기자] 롯데이노베이트의 전기차 충전 전문 계열사 EVSIS(이브이시스)가 정부과제로 개발 중인 공항 지상조업장비용 충전기를 세계 최대 규모 항공 전문 전시회에 출품했다고 10일 밝혔다.

EVSIS는 독일 뮌헨에서 지난 7일부터 9일까지 열린 ‘인터 에어포트 유럽(Inter Airport Europe) 2025’ 전시회에 공항 지상조업장비용 충전기를 선보였다. 전시 부스 설치 및 운영은 정부과제 주관사인 유양산전이 맡았다.

‘인터 에어포트 유럽’은 전 세계 공항 장비·기술·서비스를 아우르는 세계 최대 규모의 전문 전시회다. 이번 전시회에는 세계 70개국 공항 운영사, 항공사, 장비 제조사, 기술 기업 650여 개사가 참여해 차세대 공항 인프라를 선보이고 미래 기술의 혁신을 논의했다.

이번 전시에서 공개한 EVSIS의 지상조업장비용 충전기는 유양산전, 인천국제공항공사가 연구개발에 함께 참여하였으며 공항에서 실제 운영되는 조업차량의 충전 수요를 분석해 개발 중이다. 특히 전기조업차량과 호환성 확보를 위해 전용 커넥터 및 케이블, 충전정보시스템과의 연계를 위한 인터페이스 등이 주요 개발목표이다.

이번 정부과제는 공항 지상조업장비의 충전인프라 국산화를 목표로 하며, 향후 국내 주요 공항에 적용 및 해외 공항으로 확대 적용될 예정이다.

오영식 EVSIS 대표이사는 “세계적인 전시회에 공항 지상조업장비용 충전기를 선보이며 국산 충전 인프라 기술력을 세계 시장에 알릴 좋은 기회였다”며 “앞으로도 일반 승용차를 비롯하여 특수목적 상용차에 적합한 충전기 기술 연구 개발에 매진하겠다”고 밝혔다.

한편 EVSIS는 전기차 충전 인프라 확장을 위해 도심지역의 백화점, 마트 등 상업시설과 호텔을 비롯한 서비스 시설, 대형주차장, 아파트 단지 등에 EVSIS 충전기를 설치하여 충전 거점을 확대하고 있다. 또한 환경부 및 지자체와의 협업을 통해 전국 각지에 충전 인프라를 구축 중이다.

EVSIS는 완속부터 초급속 충전기까지 자체 기술력을 기반으로 업계 선두자리를 공고히 하고 있다. 또한, EVSIS는 국가별 인증 취득을 통해 북미, 일본, 태국, 인도네시아 등 해외 시장에도 전기차 충전기를 공급하며 글로벌 진출에도 박차를 가하고 있다.