이재명 김혜경 명의로 발송 당근 가격은 1개당 10만원 2개세트 20만원 원래 선물세트 내용물 사진 공개 황금타이밍?...국가정보자원관리원(국정자원) 대전 본원 화재 전날 모두 받은 것으로 알려져 용산우체국 발송

[헤럴드경제(화성)=박정규 기자]이재명 대통령이 추석명절로 선물한 탁상시계가 당근마켓에 나왔다. 경기 화성시 병점 2동에서 한 닉네임 ‘고고고’라는 당근마켓 회원이 올린 탁상시계 2개 가격은 20만원이다. 2일 오후 9시50분 현재 거래는 성사되지않았다.

이 당근마켓 회원은 탁상시계만 올렸지만 대통령실에서 보낸 추석 첫 선물은 대통령실 휘장이 찍힌 포장지에 탁상시계 2개와 서해바다 보리새우, 갯벌 천일염, 남해바다 김 등 총 탁상시계 2개 포함 10개로 구성돼있다.

보낸사람 명의는 ‘대통령 이재명, 김혜경’ 돼있다. 배송기간은 9월 넷쩨주 22~25일 이뤄진 것으로 알려졌다. 선물 대상자가 모두 몇명인지는 알려지지 않았다. 민주당 전·현직 국회의원, 지자체장은 확인결과 모두 받았다.

국가정보자원관리원(국정자원) 대전 본원 화재가 발생한 이전인 지난달 22일경 용산우체국에서 일괄 발송된것으로 알려졌다. 택배 1~2박을 감안해도 9월 25일 전에 모두 받아본 것으로 알려졌다. 기가 막힌 타이밍이다.