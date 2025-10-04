다크서클 일부러 그려 ‘나’ 표현하는 트렌드 정돈된 클린 걸·올드머니 유행에 지친 Z세대

[헤럴드경제=신현주 기자] 번진 아이라인, 눈 밑 다크서클, 부스스한 머리카락. 일상에 지친 듯한 스타일링이 최신 스타일로 떠오르고 있다. 일명 ‘타이어드 걸(Tired Girl)’ 메이크업이다.

타이어드 걸 메이크업은 다크서클을 강조하는 것이 특징이다. 오렌지색부터 회색, 빨간색 섀도우를 조합해 눈 밑에 짙게 바른다. 컨실러를 사용하지 않고 있는 그대로의 피부 표현을 지향한다. 창백함을 연출하기 위해 눈썹을 탈색하기도 한다. 전반적인 스타일링에 신경을 쓰지 않은 것처럼 보이지만, 꾸밈없는 자기 모습을 보여주는 하나의 스타일링으로 주목받고 있다.

타이어드 걸 트렌드는 단순히 아파 보이는 것이 아니다. 오히려 결점을 가리지 않고 있는 그대로 보여주자는 메시지를 담고 있다. 올해 초 유행했던 주근깨 메이크업의 연장선이기도 하다.

타이어드 걸 메이크업은 최근 틱톡과 유튜브 등 SNS(사회관계망서비스)에서 수십만회 조회수를 기록하는 등 인기를 끌고 있다. CNN은 최근 틱톡에서 ‘타이어드 걸’ 룩의 메이크업 트렌드가 새로운 뷰티 코드로 떠올랐다고 조명하기도 했다.

타이어드 걸 메이크업은 기존 미용 산업이 감추려 했던 ‘피곤해 보이는 모습’을 오히려 더 부각시킨다. 타이어드 걸 트렌드의 대표 주자는 넷플릭스 시리즈 ‘웬즈데이’ 주연 제나 오르테가다. 시리즈 속 제나 오르테가는 번진 눈매를 연출하며 암울하고 피곤한 매력의 상징이 됐다. 유명 가수 빌리 아이리시도 있는 그대로의 잡티를 지우지 않거나 부스스한 머리 스타일을 연출하며 타이어드 걸의 대표 연예인으로 떠올랐다.

타이어드 걸 스타일링은 수년간 모델 벨라 하디드나 헤일리 비버 등이 선도한 ‘클린 걸(Clean Girl)’ 트렌드와 정반대다. 클린 걸 메이크업은 타이어드 걸 메이크업과 달리 완벽하게 정돈된 인상을 추구한다. 과도한 아이 메이크업을 지양하는 대신 광채 나는 피부와 블러셔 표현을 중시한다. 클린 걸 트렌드는 소재의 고급스러움을 추구하는 ‘올드머니’ 트렌드와 시너지를 내며 큰 인기를 끌었다. 경기가 어려워질수록 ‘로고 플레이’를 최소화하는 명품 브랜드 흐름과도 맞물렸다.

업계에서는 타이어드 걸 유행이 과도한 ‘자기관리’ 압박에 대한 피로감을 반영했다고 분석한다.

핀터레스트가 최근 공개한 ‘2025 가을 트렌드 리포트’에는 ‘그런지(Grunge)’ 메이크업이 등장했다. 그런지 스타일링은 1980년대 후반에 유행한 스타일링으로, 자유분방함과 반항적 분위기를 표현한다. 그런지 메이크업은 타이어드 걸 메이크업과 유사하다. 의도적으로 번진 듯한 눈매를 표현하고 갈색 계열의 자연스럽지만 어두운 색상을 주로 사용한다. Z세대 사용자의 ‘클린 그런지 메이크업’, ‘내추럴 그런지 메이크업’ 검색량은 전년 동기 대비 652%, 368% 상승했다.

뷰티업계 관계자는 “Z세대의 특징은 하나의 유행에 본인들을 가두기보다 각자의 개성을 드러내고 싶어한다는 것”이라며 “스모키 메이크업이 유행인 가을과 맞물려, 아이섀도우 등 관련 메이크업 제품 인기가 높아질 것으로 본다”고 말했다. 패션업계 관계자는 “올해 가을겨울 패션 트렌드 중 하나는 단정함에 반항기 있는 요소를 한 방울 떨어트리는 것이다. 그런지(Grunge) 요소를 가미한 오버사이즈 셔츠, 보헤미안 요소를 살린 치마 등”이라며 “타이어드 걸 트렌드는 아직 초기이지만 기존 유행에 반항하는 패션트렌드와 맞물려 점차 10·20세대를 중심으로 유행할 것”이라고 말했다.