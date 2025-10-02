사모투자 지분 36.9% 취득

[헤럴드경제=정석준 기자] 신세계푸드는 색조 화장품 제조자개발생산(ODM) 업체인 씨앤씨인터내셔널에 500억원을 투자한다고 2일 공시했다.

신세계푸드 측은 “단순 재무적 투자자로 참여할 예정”이라면서 “신규 투자처 발굴을 통한 안정적인 수익 기반 확보를 위해 성장성이 높은 코스메틱(화장품) 산업에 투자를 결정했다”고 설명했다.

사모펀드(PEF) 운용사 어센트에쿼티파트너스(EP)의 뷰티시너지2025 사모투자에 참여하는 간접 투자 방식이다. 신세계푸드는 해당 사모투자의 지분 36.9%를 취득할 예정이다.

씨앤씨인터내셔널 지분 확보 또는 경영권 참여가 아닌 단순 재무적 투자이며, 안정적인 투자 수익 확보가 목적이라고 신세계푸드는 설명했다.

올해 앞서 어센트에쿼티파트너스는 씨앤씨인터내셔널을 2850억원에 인수한 바 있다.

당시에도 신세계그룹이 씨앤씨인터내셔널의 인수 금액 일부를 투자할 것으로 보도되기도 했다.

씨앤씨인터내셔널은 매년 매출이 증가하는 색조 화장품 전문 기업으로 지난해 매출 2829억원, 영업이익 290억원의 실적을 올렸다.