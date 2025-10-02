비스니스, 이코노미 모두 특별 제공

[헤럴드경제=함영훈 기자] 싱가포르항공이 한국 취항 50주년을 맞아 10월 1일부터 11월 30일까지 인천(ICN)과 부산(PUS) 출발 노선에서 특별 한식 기내식을 선보인다. 이 기간 긴 추석연휴도 포함돼 의미를 더했다.

점심과 저녁 시간대에 제공되는 이번 한정판 메뉴는 가을 시즌에 맞춰, 모든 승객이 3만 피트 상공에서도 한국의 계절감과 전통 미식을 경험할 수 있도록 마련됐다.

다채로운 코스 요리로 준비된 특별 한식 기내식은 신선한 제철 식재료와 정교한 조리 기법을 활용해 정통 한식의 품격을 담은 정찬으로 구성됐다.

비즈니스 클래스 승객은 에피타이저부터 메인 요리, 디저트까지 전 코스에 걸쳐 정통 한식의 맛을 강조한 특별 한식 코스를 즐길 수 있다. 에피타이저로는 조선시대 궁중 연회 음식인 ‘수란채’, 메인 요리로는 한우 100%를 사용한 떡갈비가 제공된다. 수란채는 해산물과 채소 위에 수란을 올린 요리로, 이번 메뉴에서는 겨자 비네그레트 소스와 제철 밤을 더해 현대적인 감각과 계절감을 더했다. 한우 떡갈비는 숙성 간장 양념에 재운 뒤 직화로 구웠으며, 구운 참송이버섯·마늘·샬롯을 곁들였다. 이와 함께 은행·영양밥, 더덕장아찌, 취나물 무침, 시래기 된장국이 차려진다.

디저트는 한국 전통 디저트를 현대적으로 재해석했다. 잘 익은 가을 홍시와 말차 푸딩을 조합한 ‘홍시 말차 케이크’는 미니 다식과 함께 제공되며, 치즈 메뉴에는 곶감 속에 크림치즈를 넣은 ‘곶감말이’가 포함된다.

이코노미 클래스에서는 한국의 가을을 느낄 수 있는 코스를 선보인다. 전채 요리는 가을철 재료인 도토리로 만든 ‘도토리묵 무침’으로, 새우를 곁들여 담백한 풍미를 살렸다. 메인 요리는 간장 양념 소고기에 우엉 볶음을 더한 ‘우엉 불고기’와, 각종 채소와 해물을 넣어 만든 ‘전’으로 구성돼 비행 중에도 추석의 풍성함을 느낄 수 있다. 여기에 전통 한과인 약과로 한국 전통 간식의 매력을 전한다.

이번 특별 기내식은 지난 50년간 한국 고객에 대한 감사의 마음과 앞으로의 50년을 향한 약속을 담고 있다.

1975년 8월 김포국제공항에서 첫 운항을 시작한 이후, 싱가포르항공은 한국을 싱가포르와 세계로 연결하는 문화적·경제적 가교 역할을 해왔다. 또한, 고객을 위한 현지화된 서비스를 통해 국내 고객들에게 향상된 여행 경험을 제공해왔다. 한국 승객들을 위한 한식 기내식은 물론, 국제적으로 인정받은 싱가포르항공의 기내 엔터테인먼트 시스템인 크리스월드(KrisWorld)를 통해 한국 영화 및 음악 콘텐츠를 제공하고, 한국 노선에는 한국인 승무원을 배치하는 등 다양한 서비스를 선보였다.

이러한 노력은 기내식에서도 확인된다. 싱가포르항공은 기내식을 단순한 식사 제공을 넘어, 고객이 비행 중에도 문화와 미식을 경험할 수 있는 여정의 일부로 인식하고 발전시켜 왔다. 다양한 한식 기내식의 역사가 그 대표적인 사례다.

싱가포르항공의 기내식은 문화와 맛을 탐험할 수 있도록 섬세하게 기획된 여정이라는 철학을 담고 있다. 싱가포르항공의 한국 노선에서 비즈니스 클래스 승객들에게 제공되는 대표적인 요리인 소갈비찜과 삼계탕은 글로벌 여행객들에게 한국 음식의 깊이와 풍부함을 소개하며 정통 한식의 고급스러운 경험을 선사한다. 인천에서 출발하는 비즈니스 클래스 승객들은 출발 6주전부터 24시간 전까지 전복비빔밥과 전복갈비찜을 미리 주문할 수 있으며, 인천-싱가포르 노선의 이코노미 승객들은 김치볶음밥 및 제육덮밥과 같은 한국의 맛을 기내에서 즐길 수 있다.

이와 함께, 싱가포르항공은 세계적인 와인 권위자인 마이클 힐 스미스, 제니 조 리, 오즈 클락을 와인 컨설턴트로 위촉해 ‘프리미엄 와인 서비스’를 운영하고 있다. 이들은 매년 1,000종 이상의 와인을 실제 기내와 동일한 기압 조건에서 시음·선별하며, 2~3개월 주기로 리스트를 교체해 항상 새로운 선택지를 제공한다.

리 용 태트(Lee Yong Tat) 싱가포르항공 한국 지사장은 “한국 첫 취항 이후 지난 50년간 한국 고객들과 함께 성장해온 여정을 특별 한식 기내식으로 기념하게 되어 뜻깊다. 이는 수십 년 동안 싱가포르항공이 한국 고객과 쌓아온 문화적 가교에 대한 감사의 표현이기도 하다”라며 “앞으로도 글로벌 수준의 스탠더드와 독특한 한국적 요소를 조화시키며 하늘 위 최고의 미식 경험을 제공할 것”이라고 밝혔다.