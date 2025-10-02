호찌민 대학생 20명 선발해 멘토단 운영 청소년·여성 1000명 대상 맞춤형 금융 교육

[헤럴드경제=박성준 기자] 한화생명은 베트남 호찌민에서 ‘한화생명 대학생 금융멘토단’을 육성해, 베트남 청소년과 여성 등 금융 취약계층을 대상으로 올바른 금융 지식을 전하는 활동을 성공적으로 진행했다고 2일 밝혔다.

이번 활동은 베트남·인도네시아 등 해외 거점에서 금융 교육과 인재 육성을 통해 지속 가능한 사회적 가치를 창출하는 한화생명의 글로벌 사회공헌 사업 ‘퓨쳐 플러스’의 하나로 마련됐다.

특히 국제금융공사(IFC)와 골드만삭스의 최신 보고서에 따르면 베트남은 아시아-태평양을 넘어 전 세계적으로도 금융 취약계층 규모 최상위 그룹에 해당한다. 이에 한화생명은 호찌민기술대학교(HUTECH), 초록우산 어린이재단과 함께 사회공헌(CSR) 사업을 통해 양성한 베트남 대학생 금융·ICT 인재들이 지역사회로 돌아가 창의적이고 혁신적인 지역 맞춤형 금융교육을 전개할 수 있도록 선순환 구조를 구축한다는 취지다.

먼저 호찌민기술대학교 금융·컴퓨터공학과 재학생 중 선발된 20명의 대학생 멘토는 지난 8월 발대식을 시작으로 약 두 달간 ▷기초 금융·핀테크 교육 ▷재무관리 워크숍 ▷청소년 대상 멘토링 실습 ▷전문가 피드백 세션 등을 이수하며 금융교육 역량을 키웠다. 멘토 양성 교육은 한화생명 재무·보험전문가, 현지 경제학부 교수, 아동 교육전문가 등이 제공했다.

이어 호찌민 지역 중·고등학교와 여성·아동 역량강화 지원센터에서 청소년·여성을 대상으로 재무·소비습관 관리 등 맞춤형 금융 교육 활동을 전개했다. 올해 12월까지 꾸준히 금융교육 활동을 펼칠 예정으로, 지역사회 내 1000명 대상의 활동을 목표로 한다.

금융멘토단에 참가한 호판쭉안 학생은 “이번 프로그램을 통해 금융 지식을 습득하는 데 그치지 않고, 배운 것들을 지역 주민들과 나눌 수 있어서 뿌듯한 경험이었다”며 “이번 활동으로 지역사회 금융 취약계층의 심각성을 느낄 수 있었으며, 앞으로 올바른 금융 지식 전파에 계속 이바지하겠다”고 말했다.

한화생명 관계자는 “베트남의 젊은 인재들이 금융 멘토로 성장하고, 나아가 지식과 역량을 지역사회 전반으로 확산하는 과정을 통해 기업의 CSR이 단발적 지원이 아닌 지속 가능한 성장 모델로 자리 잡고 있음을 확인했다”며 “앞으로도 글로벌 CSR 퓨처 플러스를 통해 금융 취약계층에 실질적인 도움을 주는 혁신 프로그램을 확대해 나가겠다”고 말했다.