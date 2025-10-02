[헤럴드경제=서영상 기자] 대통령경호처가 이달 말 경주에서 열리는 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 를 앞두고 막바지 준비에 돌입했다.

대통령경호처는 전날 행사 약 30일을 앞두고 황인권 처장을 위원장으로 하는 대통령경호안전대책위원회를 열었다고 2일 전했다.

대통령경호안전대책위원회는 대통령 등의 경호에 관한 법률에 근거한 회의다. 이날 회의에는 국가정보원, 외교부, 법무부, 경찰청 등 14개 기관 위원들이 참석해 APEC 정상회의와 관련해 국가 차원의 경호·안전대책을 전반적으로 종합 점검했다.

구체적으로 회의에서는 ▷국가 차원의 경호환경 분석 ▷입체적·복합적 경호안전대책 수립과 시행 ▷기관별 협조체계 강화 등이 주요 의제로 다뤄졌다.

또 경호·안전 분야를 총괄하고 있는 경호안전통제단이 정상회의 전반의 경호안전활동 계획을 소개 한 뒤, 참석 기관들이 국내외 안보 정세, 안전관리 대책, 취약·영향 요소 분석 결과 등을 발표하고 추진 과제를 검토하기도 했다.

황 처장은 “2025년 APEC 정상회의는 대한민국의 위상과 안보 역량을 세계에 보여줄 중요한 행사로, 각국 정상과 참석자의 안전 확보를 위해 입체적이고 복합적인 경호안전대책 및 실효적 대응훈련에 만전을 기해야 할 것”이라고 밝혔다.

APEC 정상회의는 이재명 정부 출범 후 국내에서 개최되는 첫 세계적 규모의 국제행사로 21개국 정상과 각국 대표단, 경제계 주요 인사 등이 참여할 예정이다.