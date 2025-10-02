어르신 500명에게 명절 음식과 간편식 등 지원

[헤럴드경제=문이림 기자] KB증권은 추석을 맞아 서울 지역 내 돌봄이 필요한 어르신 500명에게 ‘情 든든 KB박스’를 전달했다고 2일 밝혔다.

‘情 든든 KB박스’는 지역사회 이웃들이 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 다양한 물품과 먹거리를 지원하는 사회공헌 사업이다. 2017년 추석부터 9년 째 ‘情 든든 KB박스’ 사업을 이어가고 있다. 이번 추석까지 총 6000여 가정에 따뜻한 나눔을 전했다.

이번 ‘情 든든 KB박스’에는 긴 명절 연휴에 혼자 시간을 보내야하는 어르신들을 위해 명절 대표 음식과 삼시세끼 국거리 등을 담아 풍성하게 구성했다.

김성현, 이홍구 KB증권 대표이사는 “추석 명절을 맞이하여 우리 지역사회에 도움이 필요한 어르신들께 작은 보탬이 되기를 바라는 마음으로 ‘情 든든 KB박스’를 준비했다”며 “앞으로도 KB증권은 다양한 사회공헌 활동을 통해 우리 사회와 동반 성장 할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.