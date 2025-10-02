서경덕 교수 “‘한복’과 ‘한푸’ 분리해 판매해라”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 추석을 앞두고 국내 일부 온라인 쇼핑몰에서 ‘한복’을 검색하면 중국 전통 의상 ‘한푸’ 상품이 노출돼 논란이 일고 있다.

서경덕 성신여대 교수는 2일 “추석을 맞아 많은 누리꾼이 제보를 해줬다”면서 유명 온라인 쇼핑몰에서 ‘한복’을 검색할 경우 ‘중국 스타일 한복’ 등으로 표기된 상품이 다수 확인됐다고 밝혔다.

서 교수는 “중국 스타일 한복 등으로 판매하는 건 정말 어이없는 일”이라며 “중국풍 의상을 판매할 수는 있지만 ‘한복’과 ‘한푸’는 엄연히 다른 의상이기에 명확히 구분해서 판매해야 한다”고 지적했다.

이어 “대형 온라인 쇼핑몰은 플랫폼만 제공하는 경우가 대부분이지만, 꾸준한 모니터링을 통해 이러한 일이 벌어지지 않도록 주의를 기울었어야 한다”며 “국내에서의 이러한 상황들이 중국에게 또 하나의 빌미를 제공하기 때문”이라고 말했다.

서 교수는 “우리의 한복을 전 세계에 널리 알리는 일도 중요하지만 국내에서 발생한 한복의 오류를 바로 잡는 일도 굉장히 중요하다”고 강조했다.

아울러 “문제가 발견된 이번 국내 온라인 쇼핑몰들은 빠른 시일 내에 ‘한복’과 ‘한푸’를 반드시 분리해서 판매해 주길 바란다”고 촉구했다.

실제 최근 몇 년새 중국 누리꾼들은 ‘한복’이 ‘한푸’에서 유래했다는 억지주장을 펼치고 있다.

중국의 최대 포털사이트 바이두 백과사전에서는 한복을 ‘조선족 복식’으로 소개하고 있으며, 과거 샤오미의 스마트폰 배경화면 스토어에서 한복을 ‘중국문화’로 소개해 큰 논란이 된 바 있다.