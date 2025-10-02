APEC 2025 KOREA ‘주차장에서 생긴 일’ 영상 출연 GD·박찬욱·박지성·페기구·안성재·장원영 등 유명인 총출동

[헤럴드경제=문혜현 기자] 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 25일 앞둔 가운데 이재명 대통령이 2일 유튜브 홍보 영상에 깜짝 등장했다.

이 대통령은 이날 SNS에 올린 글에서 홍보영상 촬영 현장을 공개했다. 사진 속 주차 관리 요원이 된 이 대통령은 안전 복장을 입고 안전봉을 들고 서 있는 모습이었다.

앞서 이날 독창적인 광고를 제작하는 크리에이티브 스튜디오 ‘돌고래 유괴단’ 유튜브 채널엔 ‘APEC 2025 KOREA 주차장에서 생긴 일’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상 초반엔 기장 역할을 맡은 APEC 정상회의 홍보대사 GD가 등장한다. GD가 한 식당으로 들어서는 길엔 영화감독 박찬욱과 축구선수 박지성, DJ 페기구의 모습이 연달아 비춰진다. 식당 안엔 안성재 쉐프가 요리를 내놓는 모습도 포착됐다.

식사 장소에 나타난 GD는 정상회의를 상징하는 각 국가의 기장들이 모인 테이블에 앉으며 “welcome to APEC”(APEC에 오신 것을 환영합니다)라고 인사를 건넨다. 그때 식당 관리자 역할을 맡은 아이브의 장원영이 한복을 입고 “여기 2025 차 좀 빼달라”고 요청하고, ‘APEC 2025 KOREA’라는 대한민국 비행기 기장인 GD는 비행장으로 향한다.

이때 이 대통령이 주차 요원으로 등장한다. 가슴팍에 ‘주차요원’이라는 글씨가 적힌 안전복을 입은 이 대통령은 양팔을 앞뒤로 흔들며 안내하고, 운전석에 탄 GD는 경례를 보낸다. 이후 한국 비행기와 페루, 미국(USA) 비행기가 다른 나라 비행기들과 나란히 서 있는 모습이 비춰졌다. 페루는 지난해 APEC 개최국, 미국은 2023년 개최국이다. 다음으로 ‘THE WORLD COMES TO KOREA’(세계가 경주로 향한다)는 문구가 전면에 나타나며 영상이 마무리된다.

이 대통령은 이날 SNS에 “이제부터 진짜 #주차관리남. 감독님 이거 맞나?”라며 돌고래유괴단 감독을 태그하기도 했다. 해당 영상은 출연진은 물론이고 제작진인 돌고래유괴단도 출연료를 받지 않고 참여한 것으로 알려졌다.

약 3시간 전 공개된 해당 영상은 10시 50분 현재 조회수 3만회를 돌파했다. 누리꾼들은 “AI (영상)일 것이라고 생각했는데 아니다”, “가히 올해 봤던 홍보 영상 중 최고”라는 등 반응을 보였다.