디자인진흥원장상 3건·GD마크 1건

대우건설은 산업통상자원부가 주최하고 한국디자인진흥원이 주관하는 ‘2025 굿디자인 어워드’에서 총 4개 작품이 수상작으로 선정됐다고 2일 밝혔다.

이번 디자인 어워드에서 대우건설은 한국디자인진흥원장상(동상) 3건과 굿디자인(GD)마크 1건을 수상했다. 대우건설은 국내 건설사 중 2020년 이후 해외 3대 디자인 어워드 및 국내 굿디자인 어워드에서 최다 수상 실적을 기록하고 있다.

대우건설의 올해 수상작은 ▷써밋 어메니티 디자인(Modern Koreaness) ▷자연광의 반사(Reflection of Natural Light) ▷아치라운지 ▷테라스가든 등이다. ‘써밋 어메니티 디자인’은 서울 성동구 라체르보푸르지오써밋 커뮤니티 공간에 구현된 작품으로, 한국 전통의 미감을 현대적으로 재해석한 디자인이다. ‘자연광의 반사(Reflection of Natural Light)’는 푸르지오 에디션 2025 외관 디자인을 야간 조명 경관으로 확장한 작품이다. 빛의 반사를 통해 도심 속 스카이라인에 새로운 풍경을 더했고, 낮과 밤의 시간대가 다른 매력을 보여주는 것이 특징이다.

‘아치라운지’는 음성 푸르지오 센터파크 단지 내 휴게시설의 기준 디자인으로 아치 구조 특유의 개방성과 곡선미를 활용했다. 일상의 작은 휴식이 특별한 경험이 되도록 설계된 점이 높게 평가됐다.

이번 어워드에서는 서울대 벤처타운역 푸르지오 단지 내부의 유휴공간을 녹지와 쉼터로 전환한 테라스가든이 본상을 수상해 GD마크에 선정돼 생활환경과 조경 전반에서의 혁신성을 함께 인정받았다.

대우건설 관계자는 “푸르지오와 써밋 브랜드는 주거를 넘어 생활문화 전반의 디자인 혁신을 선도하고 있다”며 “앞으로도 브랜드 철학에 걸맞은 디자인과 상품을 지속적으로 개발해 시장을 이끌어 나가고, 고객들이 실제 공간에서 브랜드를 체험할 수 있도록 차별화된 가치를 제공하겠다”고 말했다. 서정은 기자