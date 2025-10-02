농식품부, 예비기업 5곳 신규 지정

농림축산식품부가 한국형 대체커피 개발, 농업 부산물 활용 비료 생산, 동물교감 치유농장 운영 등 혁신 모델을 앞세운 농업·농촌형 예비사회적기업 5곳을 신규 지정했다. 이번 지정으로 농촌의 사회문제 해결과 지역경제 활성화에 새로운 동력이 될 것으로 기대된다.

2일 농식품부에 따르면, 예비사회적기업으로 지정된 기업은 향후 3년간 자격을 유지하며 고용노동부와 지자체 공모사업 참여, 전문 경영컨설팅, 판로개척, 사무공간 입주 등 다양한 지원을 받는다. 이를 통해 단계적으로 경쟁력을 키우고 사회적기업으로 성장할 기회를 얻게 된다. 농업·농촌형 예비사회적기업은 농업 경쟁력 강화와 농촌 소득·고용·교육·건강 문제 해소에 기여하는 기업으로, 사회적기업 인증 전 최소 요건을 충족한 경우 농식품부 장관이 지정한다. 제도는 2012년 도입돼 지금까지 누적 210곳이 지정됐으며, 이 중 42곳은 정식 사회적기업으로 인증을 받았다. 이번에 지정된 5개 기업은 지역과 농업 현장의 특성을 살린 다양한 사업을 추진한다.

전남 함평의 농업회사법인 ㈜콩강아지는 취약계층 아동·노인을 대상으로 돌봄·교육 서비스를 제공하는 동물교감 치유농장을 운영하고, 대구의 ㈜로와는 커피박·보리·감귤류 껍질 등 국산 농·부산물을 활용해 대체커피를 개발한다. 전남 광양의 ㈜섬진강빚담은 매실·감·쌀 등 지역 농산물로 전통주를 제조하고 체험프로그램을 운영하며, 농업회사법인 ㈜오공해봄은 농촌체험과 치유농업으로 고령자 일자리 창출에 나선다. 김용훈 기자