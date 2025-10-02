한국문화예술위원회 ‘예술로 소풍’

[헤럴드경제=함영훈 기자] 나주는 예향 호남의 얼굴 같은 도시이다. 도시 한복판을 가로질러 서해로 흐르는 영산강은 기암 석벽을 매만지며 느러지 전망대 S라인 곡류를 빚어낸다. 느린 영산강이 천천히 대지를 적셔 물산이 풍부해지자, 나주목사로 가고싶다는 당상관들이 줄을 섰다고 한다.

개경 아닌 곳에 유일하게 임금 주재 행사 연단 ‘월대’를 나주 금성관이 갖췄다. 금성산은 북한산을, 금성관은 경복궁을, 영산강은 한강의 닮았다. 남산은 아예 서울 및 서울의 어원인 서라벌(경주)과 이름까지 같다.

느러지전망대 주변 절경지대는 자전거길이 좋고, 삼림욕장, 드들강솔밭, 메타세콰이어길 산책은 건강하다. 중흥골드레이크 CC의 경쾌한 티샷과 수상레저가 장판 같은 나주호의 정적을 깬다.

영산강 활포돛배의 낭만, 실물보다 더 실물같은 고구려성 나주영상테마파크에서의 인생샷이 한낮의 나주를 장식한다면, 밤엔 빛가람 전망대가 멋진 영산강변 야경을 만들어낸다.

청명한 가을하늘 아래에서 온 세대가 함께 즐기는 거리예술축제 ‘예술로 소풍-가을’이 전남 나주와 서울 대학로에서 열린다. 큰 서울, 작은 서울이 예술축제를 함께 만든다.

한국문화예술위원회(위원장 정병국) 주최로 오는 18일 부터 11월 8일 까지 여섯 번 진행된다. 큰 서울이 다섯 번(10월18,19,25,26일, 11월1일 대학로 아르코예술극장), 작은 서울이 한 번(11월8일, 나주혁신도시 예술위원회 앞마당) 연다.

올해로 3년째 이어지며 봄·가을마다 시민 곁을 찾는 대표 거리예술축제로 자리 잡은 ‘예술로 소풍’은 ‘예술 향유가 일상 속 즐거움이 될 수 있다’는 취지로 기획되어 매년 가족 단위 관람객들의 꾸준한 호응을 얻고 있다.

지난 시즌 대비 올해 축제의 가장 큰 특징은 체험형 프로그램의 확장이다. 폐플라스틱을 활용한 업사이클링 워크숍, 지구를 테마로 한 실크스크린 엽서 제작, 집박쥐집 만들기 체험 등 온가족이 참여할 수 있는 다양한 체험이 준비됐다.

이야기로 춤을 만드는 인도춤의 특징을 살린‘인도 춤극’워크숍, 분위기 UP을 책임질 K-댄스 워크숍을 통해 보여주는 관객과 밀착된 프로그래밍은 체험과 관람의 경계를 허무는 새로운 시도로 눈길을 끈다.

특히 집박쥐집 만들기(10월 18일, 26일/회차별 20명), 업사이클링 워크숍은 선착순 사전 온라인 신청 프로그램으로 운영된다.

공연도 한층 다채롭다. 감성을 자극하는 인형극부터 온 가족이 즐길 수 있는 매직쇼, 관객이 무대의 일부가 되는 체험형 퍼포먼스극까지 장르의 폭을 넓혔다.

‘친환경’은 올해 축제의 또 다른 키워드다. 우유팩으로 만든 인형극, 신문지와 생활 폐품을 활용한 창작 퍼포먼스 등 일상의 재료를 예술로 되살린 작품들이 무대에 오른다. 체험 프로그램에서도 재활용 소재를 활용한 업사이클링 체험과 소중한 지구별에 대한 스토리텔링이 추가되어 환경 메시지를 자연스럽게 전달한다. 예술위는 오는 13일까지 10명 내외의 자원활동자를 모집한다.