‘2025 F/W 시즌 화보’ 공개…서울의 감성을 담은 가을 무드

[헤럴드경제=전새날 기자] 이랜드월드가 전개하는 뉴발란스(NEW BALANCE)가 브랜드 앰버서더 아이유와 함께한 ‘2025 F/W 시즌’ 화보를 공개했다고 2일 밝혔다.

이번 화보의 콘셉트는 ‘Inside Seoul’다. 아이유는 코듀로이 바시티 패딩 자켓에 컬리지 클럽 후드티와 우먼스 코지 플리스 반집업을 매치해 계절감을 살린 레이어드 스타일링을 완성했다. 여기에 뉴발란스의 아이코닉 슈즈 FW 브리즈를 더했다.

바시티 패딩 자켓은 코듀로이 소재 특유의 조직감으로 보온성을 높이고, 스트레치 원단으로 활동성을 강화했다. 안감에는 다이아몬드 퀼팅과 충전재를 적용해 겨울철에도 따뜻하게 착용할 수 있다.

컬리지 클럽 후드티는 간절기에는 단품으로, 한겨울에는 이너로 활용할 수 있다. 우먼스 코지 플리스 반집업은 차콜 컬러에 라이트 블루 포인트를 더해 무드를 완성했다.

함께 매치한 FW 브리즈는 스웨이드와 니트 메쉬를 조합해 세련된 감각을 더했다. 오솔라이트 인솔과 경량 아웃솔을 적용해 장시간 착화에도 편안하다.