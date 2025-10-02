韓 반도체 투톱, 700조원 ‘스타게이트 프로젝트’ 승선 고성능 D램 공급으로 프로젝트 지원 영호남에 AI 데이터센터 건설도 협력

[헤럴드경제=김현일·고은결 기자]삼성과 SK가 챗GPT 개발사인 미국 오픈AI와 전격 파트너십을 맺고 700조원 규모의 초대형 AI 프로젝트인 ‘스타게이트’에 올라탔다.

스타게이트는 오픈AI가 글로벌 기술·투자 기업들과 향후 4년간 4000억 달러(약 700조원) 규모의 슈퍼컴퓨터 및 데이터센터를 건설하는 초대형 프로젝트다.

오픈AI는 이 과정에서 웨이퍼 기준 월 90만장의 고대역폭 메모리(HBM)가 필요하다는 입장을 삼성과 SK에 밝힌 것으로 전해졌다. 이는 현재 전 세계 HBM 생산능력의 2배가 넘는 수준이다.

올해 HBM 시장 규모가 340억달러(약 48조원)인 점을 고려할 때 삼성과 SK는 이번 오픈AI와의 초대형 파트너십으로 100조원이 넘는 신규 수요를 선점하게 됐다.

양사가 AI 시대를 맞아 HBM 생산능력 증대를 위한 시설투자에 집중하고 있는 가운데 HBM 공급처를 조기에 확보했다는 점에서 향후 4~5년간 안정적인 성장 기반을 구축했다는 평가가 나온다.

삼성·SK, HBM 공급으로 ‘스타게이트’ 지원

이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장은 지난 1일 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)와 만나 이같은 내용이 담긴 메모리 공급 의향서(LOI)를 체결했다. 체결식은 각각 서울 서초구 서초사옥과 서울 종로구 SK서린빌딩에서 진행됐다.

이 회장은 이날 오후 2시10분 서초사옥을 찾은 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)와 30분간 회동을 가졌다. 두 사람의 만남은 올 2월 손정의 소프트뱅크그룹 회장을 포함한 3자 회동 이후 약 8개월 만이다.

당시 3자 회동에서 스타게이트 협력 방안을 논의했다면 이번 회동을 통해 구체적인 사업 로드맵이 짜여졌다.

체결식에는 반도체 사업을 총괄하는 전영현 삼성전자 부회장을 비롯해 최성안 삼성중공업 부회장, 오세철 삼성물산 사장, 이준희 삼성SDS 사장이 참석했다. 삼성이 보유한 고성능 AI 메모리부터 AI 데이터센터 기술 역량, 건설 노하우 등을 총 결집해 오픈AI의 스타게이트 프로젝트를 뒷받침한다는 계획이다.

삼성전자는 오픈AI에 HBM을 비롯해 서버용 SSD, 저전력 D램 모듈 LPCAMM2 등 고성능·저전력 메모리를 안정적으로 공급해 오픈AI가 메모리 수급에 어려움을 겪지 않도록 지원할 방침이다.

삼성전자의 D램 생산량(300㎜ 웨이퍼 기준)은 769만장으로, 업계에서 가장 많은 압도적인 생산능력을 자랑한다. 이는 오픈AI가 삼성전자를 스타게이트 파트너로 택한 요인 중 하나로 꼽힌다.

삼성전자는 메모리 반도체 외에도 시스템반도체·파운드리 사업 역량을 보유한 만큼 AI 학습과 추론 전 과정에 필요한 차별화된 설루션을 오픈AI에 제공할 수 있을 것으로 보고 있다.

올해 상반기 세계 D램 시장 1위에 오른 SK하이닉스 역시 HBM 기술력과 공급 역량을 인정받아 오픈AI의 프로젝트에 참여하게 됐다.

SK하이닉스는 오픈AI의 HBM 공급 요청에 대응할 생산 체제를 구축할 예정이다. 오픈AI의 AI 가속기 확보 전략을 지원하는 한편, 양사 협업 범위도 추가 논의를 통해 확대하기로 했다.

영호남에 AI 데이터센터 건설로 ‘AI 벨트’ 구축

삼성과 SK는 오픈AI와 함께 각각 동남권(경북 포항)과 서남권(전라남도)에 AI 핵심 인프라인 데이터센터를 구축할 계획이다.

삼성에서는 삼성SDS가 AI 데이터센터의 설계·구축·운영를 놓고 오픈AI와 협력하기로 했다. 건설·조선 역량을 보유한 삼성물산과 삼성중공업은 바다 위에 짓는 ‘부유식(플로팅) 데이터센터’ 공동 개발에 나선다.

해상 부유식 데이터센터는 육지에 짓는 데이터센터보다 공간 제약이 적고 열을 식히기 위한 냉각 비용과 탄소 배출량을 줄일 수 있다는 장점이 있다. 다만 기술적 난도가 높아 몇몇 국가에서 상용화를 위한 연구개발이 진행 중이다.

삼성물산과 삼성중공업은 독자 기술을 바탕으로 부유식 데이터센터, 부유식 발전설비, 관제센터 개발을 추진할 예정이다.

SK에서는 SK텔레콤이 대규모 데이터센터 구축·운영 경험을 바탕으로 오픈AI와 MOU를 체결하고, 서남권에 오픈AI 전용 AI 데이터센터를 공동 구축한다.

서남권 AI 데이터센터가 아시아 지역 AI 데이터센터 허브로 자리매김해 향후 지속가능한 협력을 이끌어내는 기반이 될 것으로 기대하고 있다.

SK그룹은 이미 아마존과 울산에 AI 데이터센터 건설을 진행 중이다. 오픈AI 데이터센터와 더불어 동서를 연결하는 AI 벨트를 구축해 지역 균형발전에 기여하고 대한민국 전역의 AI 대전환을 가속화할 것으로 내다보고 있다.

양사의 협력은 AI 데이터센터를 기반으로 B2C·B2B AI 활용 사례를 발굴하고, 나아가 차세대 컴퓨팅과 데이터센터 설루션의 시범 운용까지 이어가기로 했다.

한미 AI 동맹 강화…‘AI 3대 강국’ 도약 기여

삼성과 SK는 이번 오픈AI와의 협력을 계기로 한미 간 AI 경제동맹은 물론 한국이 세계 AI 3대 강국으로 도약하는 데 핵심 역할을 하겠다는 각오를 밝혔다.

양사가 세계 최고 수준의 반도체 생산능력과 메모리 기술을 보유한 만큼 오픈AI 외에도 다수의 글로벌 빅테크 기업들과의 협력을 강화한다는 계획이다.

삼성전자는 아울러 임직원들의 기술 개발 생산성을 높이고 혁신을 가속화하기 위해 오픈AI의 챗GPT 사내 확대 도입도 검토하고 있다. 가전을 비롯해 TV, PC 등을 아우르는 전 사업 영역에서 고도화한 AI 서비스 탑재에 속도를 내고 있는 만큼 오픈AI와 긴밀한 협력을 추진할 것으로 보인다.

삼성SDS는 오픈AI 모델을 사내 업무시스템에 도입하길 원하는 기업들을 대상으로 컨설팅·구축·운영 사업도 할 수 있게 됐다. 또한, 국내 최초로 오픈AI 기업용 서비스를 판매하고 기술 지원할 수 있는 리셀러 파트너십도 맺었다. 앞으로 국내 기업들이 오픈AI 챗GPT 엔터프라이즈 서비스를 사용할 수 있도록 지원할 예정이다.

SK 역시 세계 최고 수준의 통신·전력 인프라와 반도체 기술를 바탕으로 우리나라가 글로벌 AI 혁신의 테스트베드 역할을 할 것으로 기대하고 있다.

앞서 최 회장은 올트먼 CEO와 2023년부터 긴밀히 협력하며 AI 인프라의 미래를 설계해왔다. 두 사람은 AI 학습과 추론에 필요한 워크로드 폭증에 대비해 전용 반도체 개발과 인프라 구축의 필요성에 깊이 공감한 것으로 전해진다.

하드웨어 병목 없는 차세대 AI 모델 개발을 위한 새로운 메모리, 컴퓨팅 아키텍처 등 혁신적 AI 인프라 공동 개발을 논의해왔다. 이번 파트너십 체결은 칩 개발부터 데이터센터 구축·운영까지 전 주기에 걸친 기술 혁신 협력의 본격적인 출발점으로 평가된다. 향후 글로벌 AI 생태계에 새로운 패러다임을 제시할 것으로 주목받고 있다.

최 회장은 양측의 협력에 대해 “글로벌 AI 인프라 구축을 위한 스타게이트 프로젝트 SK가 핵심 파트너로 참여하게 됐다”며 “메모리반도체부터 데이터센터까지 아우르는 SK의 통합 AI 인프라 역량을 이번 파트너십에 집중해 AI 인프라 혁신과 대한민국의 국가 AI 경쟁력 강화에 적극 나설 것”이라고 말했다.

최태원의 ‘투게더’ AI 전략, 빅테크 파트너십 체결로 결실

이런 가운데 SK그룹이 추진하는 AI(인공지능) 기반 성장전략에 점점 더 힘이 실리고 있다는 평가가 나온다. AX(인공지능 전환)에 대비하는 것을 넘어 글로벌 빅테크들과의 협력 모델이 성과로 이어지고 있기 때문이다.

섬유업으로 창업한 이래 석유화학, 이동통신, 반도체로 3번의 도약을 해온 SK그룹이 이제는 AI를 제4의 성장동력으로 삼아 사업구조의 대전환을 이끌고 있다는 관측이다.

실제로 SK하이닉스는 HBM과 고성능 D램 등 AI를 뒷받침하는 메모리 반도체에서 세계 시장을 주도하고 있다. SK이노베이션은 액화천연가스(LNG)부터 에너지저장장치(ESS), 수소, 신재생에너지는 물론 소형모듈형원전(SMR) 기술을 두루 갖추며 안정적인 AI 구동에 필요한 청정 에너지 공급 능력을 갖추고 있다.

SK텔레콤은 AI 비서 ‘에이닷’을 비롯해 개인과 기업 고객을 아우르는 ‘돈 버는 AI 서비스’를 제공하고 있다. SK텔레콤과 SK브로드밴드, SK AX의 오랜 데이터센터 구축, 운영 경험을 발판 삼아 AI 데이터센터 시장에서도 두각을 보이고 있다. SK에코플랜트는 SK하이닉스 반도체 공장 시공경험을 AI 데이터센터 건축에 활용하고 있다.

SK그룹의 AI 전략은 ‘함께(together)’하는 협력 모델이다. 최 회장은 각 분야에서 실력을 갖춘 파트너와 협력해 AI 생태계를 확산해야 한다는 믿음을 갖고 있다.

최 회장의 글로벌 네트워크도 한몫하고 있다. 젠슨황 엔비디아 CEO, 앤디 제시 아마존 CEO, 사티아 나델라 마이크로소프트 CEO, 샘 올트먼 CEO를 비롯해 웨이저자 TSMC 회장 등이 최 회장과 미래 AI 경쟁력 강화를 위한 의견을 수시로 교환하고 있다.

SK그룹은 아마존과 진행 중인 ‘SK AI 데이터센터 울산’이 2027년 가동하면 아시아∙태평양 AI 허브로서 7만8000여개 일자리를 만들고 ‘제조 AI’ 실현을 뒷받침해 지역 산업을 고도화하는 데 보탬이 될 것으로 기대한다. 이에 그치지 않고 글로벌 빅테크를 비롯한 국내외 파트너들과의 협업을 이어가며 가치 창출형 AI 생태계 확산에 기여할 계획이다.

최 회장은 이달 말 경북 경주시에서 열리는 ‘2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 CEO Summit(서밋)’과 다음달 ‘SK AI 서밋 2025’를 계기로 지금까지의 성과를 평가하고 앞으로의 AI 생태계 구축 계획을 글로벌 이해관계자들과 나눈다.

SK그룹 관계자는 “SK그룹은 반도체, 에너지설루션, AI 데이터센터, 생활 속 AI 비서 등에서의 역량을 바탕으로 가치 창출형 AI 생태계 확산을 위한 글로벌 파트너들과의 동행을 꾸준히 추진하고 있다”며 “AI를 바탕으로 한 국가 경쟁력 강화, 국가균형발전에 기여하도록 노력하겠다”고 말했다.