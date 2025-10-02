SK하이닉스 9%·삼성전자 4%대 강세

[헤럴드경제=신주희 기자] 2일 반도체 대장주 삼성전자와 SK하이닉스가 장초반 강세를 보이고 있다. 간밤 미국의 오픈AI와 메모리칩 공급 파트너십을 맺은 영향으로 풀이된다.

이날 오전 9시 9분 유가증권 시장에서 삼성전자 주가는 전장보다 3700원(4.3%) 오른 8만9700원에 거래되고 있다. 개장 직후에는 8만99000원까지 오르며 ‘9만전자’ 달성을 눈앞에 두기도 했다.

SK하이닉스도 전일대비 3만3000원(9.17%) 오르며 39만3000원에 거래 중이다.

삼성전자와 SK그룹은 오픈AI가 진행 중인 스타게이트 프로젝트에 고성능 저전력 메모리를 공급한다고 밝히면서 주가가 급등했다. 이에 1일(현지시간) 오픈AI는 삼성·SK그룹과 각각 글로벌 AI 핵심 인프라 구축을 위해 상호 협력하는 LOI(의향서)를 체결하고 전략적 파트너십을 구축했다고 발표했다.

스타게이트 프로젝트는 지난 1월 오픈AI와 미 소프트웨어 및 클라우드 기업 오라클, 일본 투자회사 소프트뱅크가 함께 발표한 4년간 5000억 달러(700조원) 규모의 데이터 건설 프로젝트다.

이성훈 키움증권 연구원은 반도체를 중심으로 한 국내 증시 상승 모멘텀은 지속될 것으로 판단했다. 그는 “오픈 AI 대표 샘 올트먼 CEO는 전일 스타게이트 프로젝트에 공급할 고대역폭메모리(HBM)용 D램 90만장을 요청하는 등 삼성전자, SK하이닉스와 핵심 AI 인프라 구축을 위판 전방위적 협력 체계를 구축해 반도체를 중심으로 매수세가 지속될 것으로 전망한다”고 말했다.

한지영 키움증권 연구원은 “오늘 국내 증시도 미국 반도체주 강세 등을 재료 삼아 상승 출발할 것”이라고 내다봤다. 그러면서 “다음 주까지 5거래일 연속 휴장을 앞둔 만큼 연휴 이후 대응 차원에서 주식매도 후 현금 비중 확대 움직임이 장중 주가 흐름을 저해할 수도 있겠다”면서도 연휴 이후까지를 고려할 때 전체적인 흐름에는 별다른 영향이 없을 것이라고 진단했다.