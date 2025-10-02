배터리 사업 정체성 강조 한국배터리 ‘charge in motion’ 적용 그룹 브랜드 일관성 구축

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국앤컴퍼니그룹의 사업형 지주회사 한국앤컴퍼니가 배터리(납축전지) 사업의 신규 BI(Brand Identity)를 공개했다고 2일 밝혔다.

신규 BI는 조현범 한국앤컴퍼니그룹 회장의 브랜드 철학으로 구축한 그룹 통합 브랜드 ‘한국(Hankook)’ 아래 배터리 사업만의 새로운 태그라인인 ‘charge in motion’을 적용했다.

그룹 고유의 DNA를 계승하면서, 배터리를 충천하다는 뜻의 ‘charge’를 활용하여 ‘에너지·하이테크·미래’라는 사업 정체성을 신규 태그라인에 담았다.

한국앤컴퍼니그룹은 ‘technology in motion’이라는 슬로건 아래 한국타이어앤테크놀로지에는 ‘driving emotion’에 이어 한국앤컴퍼니의 배터리 사업에도 ‘charge in motion’을 태그라인으로 적용하며 브랜드 일관성을 구축했다.

한국앤컴퍼니의 배터리 사업은 타이어, 자동차 열관리 시스템과 함께 그룹의 핵심 동력으로서 업계 최고 수준의 기술력과 경쟁력을 확보하며, 미국·유럽 등 글로벌 주요 시장에서 AGM 배터리 제품 판매가 지속 성장하는 성과를 거두고 있다.

미국 관세 영향에도 국내 납축전지 업계 중 유일하게 보유하고 있는 미국 현지 생산거점을 통해 글로벌 정세에 유연하게 대응하고, 유럽 시장 공략에도 더욱 박차를 가하고 있다.

한국앤컴퍼니는 기존 ‘한국(Hankook)’과 ‘아트라스비엑스(ATLASBX)’ 브랜드로 이원화하여 운영했던 배터리 라인업을 지난해부터 ‘한국(Hankook)’으로 일원화했고, 이번 신규 BI를 통해 ‘Hankook’의 패밀리 브랜드로서 입지를 더욱 공고히 하며 재도약의 발판을 마련한다.

신규 BI는 한국앤컴퍼니 홈페이지와 전국 대리점 등 주요 온·오프라인 접점에 적용돼 브랜드 일관성을 강화하고 있다.

한국앤컴퍼니는 신규 BI를 활용하여 유튜브 영상 콘텐츠 제작, 해외 전시회 참여 등 소비자 접점을 넓히는 동시에 브랜드 가치를 확장하고, 한국타이어앤테크놀로지와 공동으로 ‘Hankook’ 브랜드 통합 마케팅도 전개할 계획이다.

한국앤컴퍼니 관계자는 “이번 신규 BI 론칭은 그룹 통합 브랜드 ‘Hankook’ 아래 한국배터리의 브랜드 가치를 한 단계 높이는 계기가 될 것”이라며 “끊임없는 혁신으로 글로벌 시장에서 한국배터리 위상을 높이고, 미래 모빌리티 분야를 선도하겠다”고 말했다.