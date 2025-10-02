카카오페이증권, 불꽃야구 공식 스폰서 관람객에게 3억원 규모 해외주식 증정 혜택

[헤럴드경제=문이림 기자] 카카오페이증권은 오는 12일 서울 고척스카이돔에서 유튜브 리얼 야구 예능 ‘불꽃야구’와 함께 ‘카카오페이증권DAY’ 스페셜 경기를 개최한다고 2일 밝혔다.

카카오페이증권은 지난 6월부터 불꽃야구 공식 스폰서로 참여해 다양한 세대와의 접점을 넓혀왔다. 이번 행사도 그 일환으로 마련됐다.

이날 경기에서는 불꽃 파이터즈와 한일장신대가 맞붙는다. 불꽃 파이터즈 선수단은 카카오페이증권의 개성을 담은 특별 제작 유니폼을 착용한다. 불꽃 파이터즈가 승리할 경우 선정된 최우수선수(MVP)에게 1000만원 상당의 투자지원금이 주어진다.

현장 관람객을 위한 이벤트도 풍성하다. 총 3억원 규모의 해외주식 증정 이벤트가 진행된다. 추첨을 통해 불꽃야구 굿즈도 제공된다. 경기장 외곽에는 체험형 부스가 운영돼 미션을 수행하는 스탬프 랠리와 야구 체험 등 다양한 프로그램이 마련된다.

카카오페이증권은 “불꽃야구는 남녀노소 막론하고 전 세대가 열광하는 문화 콘텐츠”라며 “이번 스페셜 경기를 통해 금융을 문화 속에 자연스럽게 녹여내 투자 경험이 한층 더 친근하고 즐겁게 다가가도록 하겠다”고 말했다.