추석 인사…“보복의 정치가 국민 더 힘들게” 송언석 “정치가 부담만 드리는 것 같아 송구”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 추석 연휴를 앞둔 2일 “국민의 어려움을 덜어드리는 따뜻한 민생 정당, 나라의 미래를 책임지는 유능한 정책 정당으로서 항상 국민 곁에서 국민의 삶을 챙기겠다”고 했다.

장 대표는 이날 오전 유튜브를 통해 공개된 추석 명절 인사에서 “떨어지는 경제 활력, 얇아지는 국민 지갑, 어깨가 처진 청년의 좌절, 깊어지는 자영업자의 한숨, 지금 우리가 해야 할 일은 민생을 챙기는 것”이라며 이같이 말했다.

그는 “그러나, 현실은 쉽지 않다”며 “민생과 미래를 제쳐 둔 보복의 정치가 국민의 삶을 더욱 힘들게 만들고 있다”고 지적했다.

장 대표는 “민생이 어려울수록 정치가 제 역할을 다해야 한다. 국민의힘은 어떠한 위기와 위협에도 굴하지 않겠다”며 “오직 미래를 향해 흔들림 없이 앞으로 나아가겠다”고 강조했다.

같은 당 송언석 원내대표는 추석 인사에서 “올 한 해도 쉽지 않은 경제 여건 속에서 여러분의 일상 또한 결코 가볍지 않았다”며 “정치가 그 짐을 덜어드리지 못하고 오히려 부담만 드리고 있는 것 같아 대단히 송구한 마음”이라고 말했다.

송 원내대표는 “정치의 기본은 국민의 삶을 편안하게 하는 데 있다. 저와 국민의힘은 국회가 해야 할 일부터 바로 세우겠다”며 “민생에 꼭 필요한 정책부터 힘을 모아 추진하겠다”고 했다.