보성말차·양반 떡볶이·비비드키친 김치소스 등 전시

[헤럴드경제=정석준 기자] 동원그룹이 4일부터 8일까지 독일 쾰른에서 열리는 국제 식품 박람회 ‘아누가 2025’에 참가한다고 2일 밝혔다.

아누가는 2년마다 개최되는 세계 최대 규모의 식품 박람회다. 올해는 전 세계 118개국 약 8000여 개 기업이 참가한다. 식품·유통업계 관계자 15만명이 방문할 예정이다.

동원그룹은 올해 5월에 선포한 브랜드 슬로건 ‘필요에 답하다’를 콘셉트로 전시 부스를 꾸몄다. 동원·양반·비비드키친은 각각 ‘건강·한식·한식 소스에 답하다’라는 메시지로 다양한 제품을 선보인다.

동원F&B의 마스터브랜드 ‘동원’은 ‘건강’에 초점을 맞췄다. 한 캔(135g, 라이트스탠다드 기준)에 성인 단백질 일일 권장량(55g)의 절반 수준인 25g의 단백질이 들어있는 동원참치와 100% 보성산 유기농 찻잎으로 만든 ‘동원 유기농 말차’를 선보인다.

‘양반’은 떡볶이, 김, 김치, 즉석밥 등 대표적인 한식 제품을 소개한다. ‘양반 떡볶이’는 한국식 떡볶이 본연의 맛과 상온 보관이 가능한 편의성으로 외국인 소비자들의 입맛을 사로잡으며 미국, 일본 등 30여 개국으로 수출되고 있다.

동원홈푸드의 ‘비비드키친’은 발효식품인 김치를 접목한 김치 살사, 김치 치폴레 마요를 비롯해 고추장, 불고기 등 다양한 한식 소스를 전시한다. 비비드키친 소스류는 미국 이커머스 아마존에서 소스 부문 판매 상위권에 오르기도 했다. 비비드키친의 올해 수출 목표액은 300억원이다.

동원F&B 해외마케팅파트 유설아 파트장은 “K-푸드에 대해 높은 관심을 갖고 있는 글로벌 식품 관계자들에게 건강하고 한국적인 동원의 제품들을 선보이고자 박람회에 참가했다”며 “앞으로도 적극적인 연구 개발과 수출 확대를 통해 K-푸드 열풍을 선도하는 식품기업으로 도약할 것”이라고 말했다.