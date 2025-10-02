4개 영역, 27개 과정 다양한 프로그램 마련

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 노원구(구청장 오승록)가 청년들을 위한 평생학습센터 <청년 배움>을 개소한다.

구는 그간 청년들의 평생학습 기회 확대를 위해 한국성서대학교와 협력해 ‘다 담다’ 프로젝트를 운영해 왔다. 이를 통해 쌓은 경험과 성과를 바탕으로 보다 지속적인 교육 제공을 위해 ‘청년 배움’을 개소하고 구 직영으로 운영한다.

‘청년 배움’은 지난 8월 시범운영을 시작해 10월 1일 정식 개관했다. 운영 시간은 평일 오전 10시부터 오후 8시까지 토요일은 오전 10시부터 오후 5시까지이며, 일요일과 공휴일은 휴관한다.

프로그램은 취업 및 실생활에 밀접하게 연관된 4개 영역 27개 과정으로 구성됐다.

‘청년 실전 up’ 영역에서는 ▷커뮤니케이션 및 면접 스피치 ▷브이로그 콘텐츠 기획 ▷소비 습관 진단 ▷브랜딩 스토리 등 7개 실전형 프로그램이 운영된다. ‘청년 마음 up’은 ▷감정일기와 글쓰기 ▷SNS 감성사진 촬영 ▷정서 안정 요가 등 청년의 심리·정서 지원에 초점을 맞춘 7개 프로그램으로 구성됐다.

또한 ‘청년 성장 up’은 ▷퍼스널컬러 워크숍 ▷자기소개서 작성 ▷커리어 코칭 ▷노동법·세금 기초 교육 등 진로 탐색과 자립 역량 강화를 위한 7개 프로그램을 포함한다.

참여 대상은 노원구에 거주하는 19세부터 39세까지의 청년이며, 소속 직장이나 학교 소재지가 노원인 경우에도 수강할 수 있다.

오승록 노원구청장은 “‘청년 배움’은 청년들이 원하는 콘텐츠를 스스로 선택해 배우고 성장할 수 있는 공간”이라고 밝혔다.