명절음식·정관장 제품 전달

[헤럴드경제=강승연 기자] 정관장이 추석을 맞아 홀로 계신 어르신들을 위해 ‘효(孝)배달’ 캠페인 시즌9을 진행한다고 2일 밝혔다.

캠페인은 기업, 임직원, 일반인이 함께 기부에 참여해 홀로 지내시는 어르신들에게 건강을 전하는 활동이다. 2021년 추석부터 매년 명절마다 이어지고 있다. 누적 일반인 기부자는 약 2만여명, 누적 수혜 인원은 약 1만명에 달한다.

정관장은 약 1800여명의 어르신에게 근력 개선에 도움을 줄 수 있는 시니어 전문 브랜드 ‘장수율:근’ 제품을 비롯해 ‘에브리타임’, ‘활기력’ 등 총 3억원 상당의 제품을 기부한다.

지난 1일 서울 종로구 대한적십자사 서울특별시지사 중앙봉사관에서 KGC인삼공사 임직원과 자원봉사자들은 이연복 셰프와 함께 송편, 전, 동파육 등의 요리를 직접 만들고 배달에 나섰다. 오는 9일까지 용산구·동작구·마포구 등에도 효(孝)배달을 진행할 예정이다.

정관장 효배달 캠페인은 임직원 기부금과 동일한 금액의 후원금을 회사가 추가로 더하는 매칭 그랜트 방식으로 모금한 ‘정관장 펀드’에 네이버 해피빈을 통해 참여한 누리꾼 기부금을 더해 운영된다. 기부를 원하면 누구나 오는 13일까지 네이버 해피빈을 통해 신청할 수 있다.

KGC인삼공사 관계자는 “홀로 계신 어르신들께 추석 명절 선물로 정관장 제품과 따뜻한 음식을 전하고자 효배달 캠페인을 준비했다”며 “앞으로도 다양한 나눔 활동을 꾸준히 실천해 더 건강한 세상을 만드는데 도움이 되고자 한다”고 말했다.