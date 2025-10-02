서울시립미술아카이브, 서울공예박물관, 서울매동초등학교에서 11월 23일까지 운영 우리동네키움포털에서 사전 온라인 예약하거나 현장 신청… 비용은 1인당 5천원, 보호자 무료 입장

[헤럴드경제=박종일 선임기자]종로구(구청장 정문헌)는 11월 23일까지 매주 주말, 서울시립미술아카이브와 서울공예박물관, 서울매동초등학교에서 ‘여기저기 키즈카페’를 운영한다.

이 사업은 서울시가 시범적으로 추진하는 주말특화형 프로그램으로 종로구는 전체 18개소 가운데 가장 많은 세 곳의 운영을 맡았다.

프로그램은 회차당 2시간씩 하루 세 차례(10시~12시, 13시~15시, 오후 3시 30분~5시 30분) 진행한다.

서울시립미술아카이브에서는 10월 5일, 19일, 11월 2일, 16일에 문을 열며 회차별 정원은 20명이다.

서울공예박물관은 10월 12일, 19일, 26일과 11월 1~2일, 8~9일, 15~16일, 22~23일에 회차당 57명을 수용한다. 서울매동초등학교에서는 10월 4일, 11일에 회차별 57명의 어린이가 참여할 수 있다.

현장에는 장애물 통과 놀이기구, 공놀이, 블록쌓기 등 다채로운 놀거리를 마련해 아이들의 협동심과 호기심을 북돋운다. 또한 서울시립미술아카이브에서는 미술 특화 체험 프로그램도 진행해 어린이들이 예술적 감수성을 기를 수 있을 전망이다.

참여 대상은 만 4세에서 9세까지의 아동이며 이용료는 1인당 5000 원이다. 보호자는 무료로 입장할 수 있고, ‘다둥이 행복카드’를 소지한 다자녀 가정은 비용 부담 없이 즐길 수 있다.

신청은 사전 예약과 현장 접수 방식을 병행한다. 사전 신청은 우리동네 키움포털을 통해 받는다.

정문헌 구청장은 “서울시 전체에서 가장 많은 세 곳을 지정받아 종로만의 문화·예술 자원을 활용한 특별한 놀이공간을 마련했다”며 “아이들과 가족 모두가 집 가까운 키즈카페에서 즐거운 주말을 보내고 추억을 만들어 가길 바란다”고 설명했다.