[헤럴드경제=신동윤 기자] 미국 뉴욕증시 3대 지수가 4거래일 연속 강세로 마감했다. 특히, 다우존스30 산업평균지수와 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 또 한번 사상 최고치 기록을 경신했다.

미국 연방 정부가 셧다운(일시 업무 정지)에 처했지만, 일시적이라는 낙관론이 우위였고 의약품 관세 면제에 대한 기대감도 커져 매수세가 강해졌다.

2일 금융투자업계에 따르면 1일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전장보다 43.21포인트(0.09%) 오른 4만6441.10에 거래를 마감했다. S&P500지수는 전장보다 22.74포인트(0.34%) 오른 6711.20, 나스닥종합지수는 95.15포인트(0.42%) 상승한 2만2755.16에 장을 마쳤다.

이날 S&P500 지수는 장중 사상 최고치를 다시 경신했다. S&P500 지수와 다우지수 종가 기준으로도 신기록을 새로 썼다.

3대 주가지수는 이날까지 4거래일 연속 상승세를 이어왔다.

미국 연방 정부는 이날부로 임시 폐쇄에 들어갔다. 연방 의회가 셧다운을 피하기 위한 7주짜리 임시예산안(CR)을 통과시키지 못하면서 연방 정부는 예산을 확보하지 못하게 됐다.

다만 경험적으로 연방 정부 셧다운은 일시적인 만큼 증시에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 시장 참가자들은 보는 분위기다. 양당은 결국 예산안에 합의할 것인 만큼 셧다운에 따른 조정은 매수 기회라는 게 우세한 시각이다.

실제로 과거 셧다운은 대체로 1∼2주 이내에 종료돼 경제에 미친 영향이 제한적이었다.

역대 최장기간(35일) 셧다운이 발생했던 2018년 말∼2019년 초에는 경제가 일시적으로 부정적인 영향을 받았으나 셧다운 종료 후 곧바로 회복돼 연간 성장률에 미친 영향은 미미했다.

뉴욕증시도 2018년 말을 포함해 셧다운 기간 대체로 강세를 나타냈다.

나벨리어앤어소시에이츠의 루이스 나벨리어 설립자는 “시장은 크게 걱정하지 않는 것 같다”며 “추세는 여전히 긍정적이고 희망적인 저점 매수자들은 기다려야 할 것”이라고 말했다.

민간 고용은 예상치를 크게 밑돌며 충격 수준으로 악화했지만 증시는 오히려 금리인하 기대감을 강화하는 방향으로 대응했다. 전형적인 ‘배드 이즈 굿(Bad is Good, 나쁜 소식이 증시에 도움이 된다는 의미)’ 흐름이다.

미국 오토매틱데이터프로세싱(ADP) 전미 고용보고서에 따르면 9월 민간 고용은 전달 대비 3만2000명 감소한 것으로 집계됐다. 시장 전망치 5만명 증가를 크게 밑돌았고 8월 수치도 5만4000명 증가에서 3000명 감소로 대폭 하향 조정됐다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장에서 12월까지 기준금리가 50bp(1bp=0.01%포인트) 인하될 확률은 86.7%로 반영됐다. 전날 마감 무렵의 77.3%에서 튀었다. 12월까지 기준금리가 75bp 인하될 확률도 0.9%로 미세하게나마 반영됐다.

다만, 투자자들은 셧다운이 장기화할 경우 경제에 예상치 못한 충격을 가져올 가능성을 배제하지 않고 있다. 나아가 시장 전문가들은 셧다운 장기화 시 정부의 공식 고용지표와 물가지표 발표가 지연되면서 금융시장에 불확실성을 키울 수 있다는 우려를 제기하고 있다.

금리인하 기대감과 함께 증시를 밀어 올린 것은 의약품 관세에 대한 기대감이다. 미국 최대 제약사 일라이릴리는 이날 8.18% 급등했다. 화이자도 전날에 이어 이날도 6%대 강세를 기록했다. 머크 또한 전날 6.81% 오른 데 이어 이날도 7.39% 튀어 올랐다.

전날 화이자가 일부 의약품 가격을 내리고 700억달러를 미국에 투자한다고 발표한 뒤 3년간 관세 유예를 얻어내면서 제약사 전반에 낙관론이 퍼졌다. 다른 제약사들은 아직 투자 규모와 관세에 대해 알리지 않았으나 화이자 사례가 지침이 되고 있다.

BMO캐피털마켓츠의 에반 지거맨 분석가는 “화이자 거래는 실질적으로 일라이릴리 같은 다른 제약사(빅파마)에게 모델이 되고 있다”며 “의약품 가격 협조와 정책 준수 사이의 균형점을 드러냈다”고 말했다.

업종별로는 의료건강이 3% 급등했다. 반면 소재는 1% 넘게 하락했다.

시가총액 1조달러 이상의 거대 기술기업 중에선 메타만 2.32% 하락했을 뿐 나머지 종목은 모두 올랐다. 오라클 또한 2.76% 오르며 시총 8000억달러 선을 되찾았다.

미국 반도체 제조업체 인텔은 AMD의 칩을 위탁생산하는 방안을 협상 중이라는 소식에 7% 넘게 뛰었다.

미국 스포츠용품업체 나이키는 관세 여파가 크지 않은 호실적에 주가가 6% 상승했다.

캐나다 광산채굴업체 리튬아메리카스는 미국 에너지부가 지분 5%를 취득했다는 소식에 주가가 23% 급등했다.

미국의 제조업 업황은 대체로 예상치에 부합하며 양호한 흐름을 이어갔다.

미국 공급관리협회(ISM)는 9월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 49.1을 기록했다고 발표했다. 직전월의 48.7보다 0.4포인트 상승했으며 예상치 49.0도 살짝 웃돌았다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장 대비 0.01포인트(0.06%) 오른 16.29를 가리켰다.