올트먼 “韓과 성공스토리 쓰고파”…‘조인트 투자’ 계획도 李대통령 “챗GPT 유료 구독자”…삼성·SK엔 “상생 파트너십”

[헤럴드경제=고재우 기자] 인공지능(AI) 3대 강국 실현을 천명한 이재명 대통령이 1일 서울 용산 대통령실에서 챗GPT 개발업체인 오픈AI의 샘 올트먼 최고경영자(CEO)를 만났다.

이 자리에는 이재용 삼성그룹 회장과 최태원 SK그룹 회장도 참석, 오픈AI와 국내 기업의 협력에 대한 논의도 자연스럽게 이뤄졌다.

이 대통령은 우선 “제가 챗GPT 유료 구독자”라고 인사를 건네자 올트먼 CEO는 “유료 구독자가 제일 많은 나라가 한국이라는데, 감사하다”고 화답했다.

또 모두발언을 통해 “과거 만화에서 보던 것이 현실이 됐다. 인공지능 개발은 금속을 개발하는 것과 같은 엄청난 효과를 가져온다고 한다”며 올트먼 CEO를 향해 “완전히 새로운 세상을 열어주신 것 같다”고 언급했다.

그러면서 “그 세상은 행복한 세상일 수도 있고, 아주 위험한 세상일 수도 있다”며 “행복한 세상이 되도록 노력해 주시길 바란다”고 당부했다.

비공개로 진행된 면담에서 올트먼 CEO는 “한국의 세계 최고 제조업 베이스는 AI에 필수적인 산업기반”이라며 “과장이 아니라 한국 없이는 AI를 발전시킬 수 없다”고 언급했다고 김용범 대통령실 정책실장이 브리핑에서 소개했다.

결국 AI의 특이점은 메모리칩에 달려 있다는 것이 실리콘밸리 기업들의 공감대라는 취지다.

그러면서 올트먼 CEO는 삼성과 SK를 “특별한 파트너”라 표현하며 “인프라 투자를 계속해 우리가 얻은 이득을 돌려주고 싶다”고 말했다고 한다.

이에 이 대통령이 “대한민국은 세계에서 가장 모범적인 AI 테스트베드(실험대)가 될 것이다. 한국만 한 곳이 없다”고 말하자 올트먼 CEO는 “한국과 함께 엄청난 성공 스토리를 쓰고 싶다”고 화답했다.

이 대통령은 ‘모두를 위한 AI’, ‘AI 기본사회’ 등 한국 정부의 비전과 오픈 AI의 비전 간 유사점과 관련해 “민간 기업이 이를 성공적으로 실현하는 것이 대단하다”고 평가했다.

아울러 향후 대규모 투자로 대규모 공장이 신설될 경우 지역균형발전에 부합하는 장소가 고려됐으면 좋겠다는 제안도 내놨다.

이날 이 대통령과의 면담에 앞서 오픈 AI는 과학기술정보통신부와 한국 AI 생태계 조성을 위한 양해각서를, 삼성·SK와 각각 글로벌 AI 핵심 인프라 구축을 위해 상호 협력하는 LOI(의향서)를 체결했다.

이에 따라 삼성과 SK는 오픈AI가 추진하는 초거대 데이터센터 건설 계획인 ‘스타게이트 프로젝트’에 합류, 고성능 반도체를 공급한다.

김 정책실장은 “삼성과 SK가 한 달에 생산하는 양과 버금가는 90만개의 웨이퍼를 오픈AI가 2029년 발주하겠다는 내용”이라고 소개했다.

이와 별도로 오픈AI는 ‘조인트 투자’를 통해 SK와 전남에, 삼성과 포항에 데이터센터 구축을 각각 추진하기로 했다.

이에 대해 이 대통령은 “오픈AI와 SK·삼성의 파트너십은 글로벌 시장을 이끌 상생 파트너십”이라며 “국내 기업과 협력해 AI 확산에 핵심 역할을 해 달라”고 당부했다.

김 정책실장은 “오늘 대한민국의 두 기업과 오픈AI의 협약, 대통령실에서의 한시간가량 환담은 월드 이벤트라고 본다”며 “글로벌 프로젝트인 스타게이트에서 꼭 있어야 할 메모리에 관한 발표가 오늘 이뤄진 것”이라고 의미를 부여했다.

아울러 구글 역시 국내 기업들과 함께 파트너십 관련한 논의를 진행하고 있다고 귀띔했다.

하정우 대통령실 AI미래기획수석은 “글로벌 플레이어들이 한국의 잠재력을 인정하고 AI 관련 정책에 동감하면서 많은 논의가 진행되고 있다”며 “소버린AI(국가주도AI)의 역량을 강화할 계기도 될 수 있다”고 설명했다.