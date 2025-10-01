“불출석 논란, 허망한 얘기…100% 출석” 지귀연 의혹 등 “개별사례 언급 부적절”

[헤럴드경제=고재우 기자] 김현지 청와대 부속실장 국회 국정감사 출석 여부에 대해 대통령실이 “국회에서 결정하는 바에 따를 것”이라고 재차 확인했다.

김 부속실장은 이재명 대통령 성남시장 시절에도 지근거리에서 보좌해 온 대표적인 측근이다. 최근 대통령실 인사이동에 따라 김 부속실장이 총무비서관에서 현 직책으로 이동하면서 국감 출석을 회피하는 것 아니냐는 논란이 야당을 중심으로 제기된 바 있다.

대통령실은 1일 김 부속실장의 국회 국정감사 출석 여부에 대해 “본인이 국회에서 결정하는 바에 100% 따르겠다는 입장을 분명히 하고 있다”고 밝혔다.

김남준 대통령실 대변인도 이날 브리핑에서 이같이 밝히며 “그 입장에 변함이 없다”고 말했다.

지난달 29일 대통령실 내부 인사에 따라 김 부속실장은 총무비서관에서 현 직책으로 이동했다. 이를 두고 야권에서 국회 출석을 회피하려는 것 아니냐는 비판이 제기되고 있는 상황이다.

직전 부속실장을 맡았던 김 대변인은 이날 김 부속실장이 이 대통령의 국군의 날 행사에 동행하지 않은 것과 관련해서도 “업무 인수인계 기간이라 과다한 업무가 집중돼 현장에 나갈 수 있는 상황이 아니었다”고 설명했다.

그는 “부속실장이 매번 현장에 나가라는 법은 없다. 융통성 있게 운용의 묘를 살리면 된다”며 “저 역시도 모든 현장에 나가지 않고 필요하다고 생각되는 현장에 나갔다”고 부연했다.

이에 앞서 우상호 대통령실 정무수석도 이날 언론 인터뷰에서 “국회 불출석 논란은 매우 허망한 얘기”라며 “김 부속실장은 국회에 출석할 것”이라고 말했다.

부속실장은 국감에 출석하지 않는 게 관례이고 더불어민주당도 출석 요구에 동의해야 하는 것 아니냐는 질문도 나왔으나, 우 수석은 “100% 출석한다”고 답했다.

한편 김 대변인은 윤석열 전 대통령의 내란 혐의 사건 재판장인 지귀연 부장판사에 대해 제기된 접대 의혹, 제주지법 부장판사들의 근무 시간 음주 사건, 서울구치소가 윤 전 대통령에게 수감생활 특혜를 줬다는 의혹 등에 관한 질문에 “각각의 사례에 대해 언급하는 것은 적절치 않다”면서 “모두 대통령실에서 관심 있게 지켜보고 있다”고 답했다.

그는 “그뿐만 아니고 공무원 기강이 해이해진 사례를 지켜보고 있다”며 “다수 공무원이 성실하고 열심히 일하고 있다는 부분도 잘 보고 있고, 그들에 대한 신상(信賞)도 분명히 이뤄져야 한다는 생각도 가지고 있다”고 덧붙였다.